出國行李箱越普通越好！旅遊達人曝2做法反而更危險

旅遊專家指出，使用一般樸素的行李箱，反而更安全；示意圖。（美聯社）

行李箱的款式百百種，不單只是選擇自己喜歡的外觀，為了避免在國外遭竊，功能也是大多數旅客選擇行李箱的關鍵。近日就有旅遊專家指出，其實特別包膜或是上鎖的行李箱更容易被破壞，使用一般且樸素的行李箱，反而是最安全的做法。

《每日郵報》報導，英國資深旅遊專家湯普森（Lee Thompson）在近日分享他飛行千次後的經驗累積，希望透過自身經驗減輕旅客未來出國的負擔。而其中一項就是「行李箱的選擇」。他建議，盡量不要使用保鮮膜包裹、掛鎖或過於醒目的行李箱，因為這些做法反而更容易吸引注意，讓有心人士盯上。他強調，外觀低調、設計普通的行李才是最安全的選擇。

請繼續往下閱讀...

其實過去安檢人員就曾指出，不少旅客會以為包膜能減少被開箱檢查的機率，甚至減少遭有心人士偷竊或栽贓不法物品的風險。但其實，包過膜的行李，檢查程序與未包膜行李完全相同，而行李是否包膜，也不會影響到X光檢查或警犬嗅探，但如果行李被標記「有問題」的話，海關反而會把包膜割開、開箱檢查，且不重新包膜，反而讓行李存在更多風險。

不只是行李箱的選擇，湯普森也提供其他出國相關的建議，像是提早三小時抵達機場，能避開最壅塞的排隊高峰，讓旅客有時間用餐、補給與調整狀態。他也建議，如果要加快通關速度，可以在排隊時就提前將液體、皮帶與口袋物品集中收納，並選擇多為單人旅客的新型掃描通道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法