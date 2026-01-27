為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新化年貨大街2/10登場大咖獻唱 巨型菜奇鴨雪中迎新春

    2026/01/27 15:58 記者王姝琇／台南報導
    市長黃偉哲、立委陳亭妃歡迎大家來逛台南歷史最悠久的新化年貨大街。（記者王姝琇攝）

    市長黃偉哲、立委陳亭妃歡迎大家來逛台南歷史最悠久的新化年貨大街。（記者王姝琇攝）

    2026歡慶台南年新化年貨大街將於2月10至15日登場，力邀金曲歌王施文彬與40多組表演團體演出；菜奇鴨、夜奇鴨的夜光氣偶搭配光環境布置；150家美食及年貨業者共襄盛舉，並首度與台南購物節結合抽大獎。

    今年新化年貨大街以「金馬迎春．GO新化」為題，象徵新的一年奔騰啟動、好運接力，邀民眾走進新化逛年貨、迎新春。力邀請金曲歌王施文彬，與40多組在地及全台知名演出者輪番登台，帶來豐富多元的音樂與表演饗宴，從白天嗨到夜晚。

    此外，現場設置10米高「菜奇鴨」及2米高「夜奇鴨」夜光充氣偶，搭配年節光環境布置，於活動期間定時定點為新化降下「新春初雪」，象徵瑞雪兆豐年，為民眾帶來耳目一新的過年體驗。活動期間也將加強管理與稽查食品安全與環境整潔。

    昨日宣傳現場由新化在地表演團隊帶來熱鬧演出揭開序幕。經發局長張婷媛表示，新化年貨大街招募150家美食及年貨業者，結合知名文創市集共襄盛舉，特別延長營業至晚間9點。鼓勵民眾踴躍搭乘大眾運輸，周邊亦有約400餘席停車空間。

    市長黃偉哲表示，新化年貨大街是台南歷史最悠久的年貨大街，不僅富有傳統特色，近年也持續推出新活動，今年首度與台南購物節結合，消費滿額抽年貨大街獎項，還能再參加台南購物節抽獎，加上統一發票兌獎，就足足有三重中獎機會。

    黃偉哲強調，新化是台南市非常具有歷史文化的地方，不論是台灣第一個水庫－虎頭埤水庫，或是全台灣最美的新化果菜市場、新化老街等，通通好玩好逛，歡迎大家來逛新化年貨大街，同時順遊旁邊果菜市場、虎頭埤，一起開心過個好年。

    市長黃偉哲與現場貴賓拓印春聯，祈求年貨大街生意興隆。（記者王姝琇攝）

    市長黃偉哲與現場貴賓拓印春聯,祈求年貨大街生意興隆。（記者王姝琇攝）

