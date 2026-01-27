為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鳥梨不鳥！觀果盆景可嫁接香梨、蜜雪梨、甘露梨 玩出春節園藝新樂趣

    2026/01/27 15:56 記者吳俊鋒／台南報導
    觀果盆景的鳥梨，可嫁接香梨、蜜雪梨、西洋梨、甘露梨，甚至是日本的20世紀梨。（記者吳俊鋒攝）

    鳥梨的口感不佳，卻是流行的觀果盆景之一，台南歸仁區農會七甲五街花卉產銷班透過嫁接方式，結合香梨、蜜雪梨、西洋梨，以及體型碩大的甘露梨，甚至來自日本的20世紀梨等品種，培育出好看又好吃的綜合梨特色植栽，農曆年前為進行無性繁殖的最佳時機，發揮創意，玩出春節園藝新樂趣。

    七甲五街花卉產銷班長黃毅斌表示，鳥梨的肉質較澀，不太好吃，食用價值差，優點是生命力強，園藝玩家常會透過塑形，讓枝幹的彎折、變化，進行盆景創作，尤其結果很茂密，有繁榮、昌盛的吉祥寓意，市場上仍受歡迎。

    黃毅斌提到，鳥梨四季都會結果，最密集的時段在農曆年前後，且可維持3個月以上，因此屬於春節應景的盆栽之一，為了更提升其園藝價值，以嫁接方式，結合比較好吃的各式品種梨，除觀賞特色外，也兼具食用效益。

    黃毅斌說，與一般的葉芽嫁接不同，採用花芽嫁接，以鳥梨為母株，可結合香梨、西洋梨、蜜雪梨、甘露梨，農曆年前進行，順利成長的機率大為提高，結出各式品種，特色十足，很好看也很好吃。

    黃毅斌指出，雖然各式品種的梨子嫁接後，能夠順利結果，只是受使用的砧木所影響，無法像原植株長得那麼大，但仍會維持不錯的口感，建議民眾春節期間，可以在家嘗試，增添過年的樂趣。

    鳥梨是頗為流行的觀果盆景之一。（記者吳俊鋒攝）

