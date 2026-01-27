工程會現勘捷運三鶯線延伸八德計畫 桃園、新北爭取2034年通車

捷運三鶯線延伸八德計畫全長約4.03公里，起於新北市鶯歌區三鶯線LB12鶯桃福德站，最終銜接桃園捷運綠線。（桃市府捷工局提供）

捷運三鶯線延伸八德計畫由桃園市政府委由新北市政府代辦，綜合規劃報告於去年8月1日經行政院核定，基本設計工程經費審議報告現由交通部及工程會審議階段，工程會今（27）日邀集相關部會人員召開現勘及審議會議，桃市府捷運工程局表示，將攜手新北市政府一同爭取中央審議通過，以期2034年完工通車。

今日由工程會副主任委員李怡德率多位軌道專業背景審查委員及相關部會人員至桃園八德現場勘查，並由新北市政府捷運工程局局長李政安及桃市府捷工局局長劉慶豐率員全程陪同現勘三鶯線尾軌、LB12a站、LB13站及LB14站（與桃園捷運綠線G04站共構），審查會議就捷運三鶯線延伸八德計畫背景說明、路廊現況、工程設計理念與內容、替選方案評估、工程經費、施工期程規劃等重點進行簡報說明，獲委員們高度關注與肯定。

劉慶豐表示，捷運三鶯線延伸八德計畫全長約4.03公里，共設置3座車站，包括2座高架、1座地下，總經費約160.57億元，路線起於新北市鶯歌區三鶯線LB12鶯桃福德站，沿福德一路興建並跨越國道2號大湳交流道，續沿八德區和強路至介壽路新闢道路向西南方向前進，行經八德區大湳森林公園區段徵收範圍後轉為地下興建，最終銜接桃園捷運綠線，與桃園捷運綠線G04大湳站共構及站內轉乘，相比桃園八德至新北鶯歌公車轉火車時間，延伸線可縮短20分鐘時間，肩負串聯桃園市3心6線與新北市3環6線捷運路網要角。

劉慶豐表示，桃園八德地區緊鄰桃園及新北，人口逐年穩定增長，捷運三鶯線延伸八德不僅僅只是多1條捷運線，除可銜接新北市鶯歌、三峽等知名景點，透過一車到底經三鶯線可至板南線頂埔站轉乘，未來台北、新北市民也可利用這條捷運線便捷前往桃園，讓往來八德、鶯歌、三峽及土城通車距離縮短，強化北北桃軌道運輸路網。

工程會27日現勘捷運三鶯線延伸八德計畫，桃園、新北市力爭中央審議通過。（桃市府捷工局提供）

