義大超級水戰船卡軌意外 男童比出「540」手勢求救

義大世界遊樂設施「超級水戰船」昨（26）日發生出狀況，2名國小男童搭乘的船隻船底輪組卡於軌道，動彈不得，其他遊客發現不對勁以手機放大8倍鏡查看，男童看到後機警地對著鏡頭，用手指比劃「540」求救手勢；工作人員同時也下水協助，5分鐘後設施即恢復正常運作。

一名遊客昨下午4時55分體驗「超級水戰船」，發現一艘水戰船卡在洞穴，沒有循著軌道前進，立即以手機查看，發現學童用手指對著他比劃「540」，原PO在Threads張貼影片說，「沒八倍鏡還真看不出來他們在求救呀！」同時間，義大世界工作人員穿著安全裝備，協助2名學童脫困。

義大世界表示，昨日下午兩名孩童搭乘設施時，因乘坐位置未能平均，導致船體短暫傾斜並造成輪組卡於軌道。現場工作人員第一時間即依照標準作業流程啟動應變機制，穿戴安全裝備下水協助處理，並於約5分鐘內完成處置，確保遊客安全無虞。

事件發生當下，工作人員已立即協助遊客離開設施，並主動關心是否有受傷或身體不適情形，同時進行安撫與說明。該對母子表示身體並無任何不適，情緒穩定，也對園區人員即時的協助與關懷表達感謝。

義大遊樂世界表示，一向將遊客安全視為首要原則，園區設施皆依規定進行日常檢查與安全管理，現場同仁亦受過完整應變訓練。本次事件已依內部流程完成檢視與記錄，後續將持續加強相關安全提醒與乘坐引導。

