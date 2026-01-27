為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    草屯公所「金雞母」！ 納骨塔位銷售月餘進帳破億

    2026/01/27 15:39 記者劉濱銓／南投報導
    南投草屯鎮公所嘉老山示範公墓「慈恩堂」納骨堂，新設塔位開賣1個多月，讓公所進帳達1億500萬元。（記者劉濱銓攝）

    南投縣草屯鎮公所嘉老山示範公墓第3棟「慈恩堂」納骨堂，去年11月底啟用2樓的新闢納骨塔櫃位，開賣1個多月共售出近1000個櫃位，公所進帳達1億500多萬元，成為公所公共造產「金雞母」，公所表示，2樓塔位因提供許多平價櫃位，才提高民眾選購意願，新設櫃位達1萬組，估計銷售金額可達7億5000萬元。

    公所表示，先前納骨堂因只剩價格高達10多萬元，或是位置較高、較低的塔位，以致民眾選擇有限，之後新闢2樓塔位後，增加許多3至5萬元的平價新櫃位，才掀起一波選購潮。

    另外，草屯鎮因人口較多，且鄰近南投市、中寮鄉，甚至彰化縣的芬園鄉，也會吸引附近地區民眾前來選購，就近為家族未來的事務預作準備，從去年11月27日開賣以來，已售出將近1000組，公所收入達1億500多萬元，除服務民眾，也為公所創造自償收入，預計新設的1萬組櫃位可銷售8至9年，由於納骨堂3樓仍有空間，未來如有需求會再進一步增設。

