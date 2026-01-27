捷運三鶯線延伸桃園八德段 新北、桃園爭取經費審議通過

行政院公共工程委員會今日率團現勘捷運三鶯線延伸桃園八德段預定地，並聆聽簡報。（圖由新北捷運局提供）

新北市政府與桃園市政府合作推動捷運三鶯線延伸桃園八德段，去年8月1日行政院核定綜合規劃後，新北市捷運工程局隨即在8月12日將經費審議報告提報中央。行政院公共工程委員會今（27）日由副主任委員李怡德率隊實地現勘，並召開審議會，新北市捷運局長李政安及桃園市捷運工程局長劉慶豐共同向中央爭取盡速通過經費審議，讓工程盡早開工，順利在2034年完工通車。

工程會率領具有軌道專業背景的審查委員及相關部會人員，至桃園八德現場實地考察，踏勘三鶯線尾軌、LB12a站、LB13站及與桃園綠線共構的LB14站（G04站），審議會中，新北捷運局針對計畫路廊現況、工程設計理念、替選方案評估及施工期程等重點進行簡報，積極爭取中央支持。為了加速期程，新北市府在中央審議經費時，同步啟動招標準備作業，預計今年上半年公告招標。

李政安說明，三鶯線延伸八德段全長約4.03公里，總經費約160.57億元，共設置3座車站（2座高架、1座地下），路線自新北三鶯線終點站LB12鶯桃福德站尾軌延伸，沿福德一路興建，跨越國道2號大湳交流道後，續沿八德區和強路至介壽路新闢道路向西南方向前進，行經八德區大湳森林公園區段徵收範圍後轉為地下興建，最終銜接桃園捷運綠線大湳站（G04）共構及站內轉乘。

李政安強調，三鶯線延伸八德段象徵新北「三環六線」與桃園「三心六線」接軌，未來通勤族不必再「公車轉火車」繞行，能搭乘捷運從土城頂埔直達桃園八德，建構服務千萬人口的北北桃捷運共榮生活圈。

新北捷運局說明，三鶯線延伸桃園八德不僅提升三鶯線運輸功能，更串聯北北桃捷運核心路網，帶動區域交通、產業及生活圈發展，提升都會競爭力，新北、桃園市政府持續緊密合作，全力促成計畫如期推動，讓市民早日享有便利、完善的捷運服務。

捷運三鶯線延伸桃園八德段綜合規劃去年獲行政院核定，正在等待公共工程委員會核定經費。圖為LB12a站內模擬圖。（圖由新北市捷運局提供）

捷運三鶯線延伸桃園八德段正在等待行政院公共工程委員會審議經費，圖為LB12a車站模體圖。（圖由新北市捷運局提供）

捷運三鶯線延伸桃園八德段路線圖。（圖由新北市捷運局提供）

