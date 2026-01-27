北市抽驗肉類加工品 石二鍋芋香貢丸、大埔鐵板燒牛肉片違規

台北市衛生局114年肉加工品動物成分鑑別抽驗結果不合格品項芋香貢丸。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局今（27日）公布114年度肉加工品動物成分鑑別抽驗結果，為114年11月至夜市鐵板燒、蒙古烤肉餐飲業、火鍋店、牛排店、肉品連鎖店、傳統市場等處抽驗市售肉加工產品，檢驗動物性成分共計29件，檢驗結果2件不合格。

根據衛生局檢驗結果不符合名冊，石二鍋台北安居店的「芋香貢丸」產品標示為豬肉，卻檢出雞成份陽性；大埔美食餐坊（市招：大翔鐵板燒）的「特製牛肉片」產品標示為牛肉，檢出豬成份陽性，衛生局已於114年12月9日分別移嘉義縣與基隆市衛生局辦理。

衛生局提醒，依據食品安全衛生管理法第22條規定，食品外包裝標示應標示「品名」、「內容物名稱」、「淨重、容量或數量」、「食品添加物名稱」、「製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址」、「原產地（國）」、「有效日期」、「營養標示」、「含基因改造食品原料」等項目。

另依食品安全衛生管理法第28條規定，食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告之食品器具、食品容器或包裝，其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形及食品不得為醫療效能之標示、宣傳或廣告，如有其他經中央主管機關公告之事項，亦須標示於產品外包裝，如標示不實，可依違反食品安全衛生管理法第45條規定，處新台幣4萬至400萬元。

台北市衛生局114年肉加工品動物成分鑑別抽驗結果不合格品項特製牛肉片。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局114年肉加工品動物成分鑑別抽驗結果不符合名冊。（台北市衛生局提供）

