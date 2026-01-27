開拓穆斯林市場 雲林22家廠商參加波灣食品展

2026波灣食品展在杜拜登場，雲林有22家廠商參展，杜拜辦事處長陳俊吉（中）與雲林縣長張麗善（左3）到場為參展廠商加油打氣。（圖由雲林縣府提供）

開拓雲林農產品海外通路，雲林縣有22家廠商以「雲林良品」品牌，在縣長張麗善率團下參加1月26日至30日在杜拜世博城舉辦的波灣食品展，張麗善說，中東、北非、南亞等穆斯林市場，約有2.3兆美元龐大商機，期待透過這次參展將國產優質產品外銷到中東地區。

雲林縣為農業大縣，1年農業生鮮、加工等相關產業產值約948億元，張麗善指出，「雲林良品，必屬精品」是縣府這幾年主打的品牌及口碑，在國內已有超過1.2萬個行銷點，並積極開拓海外市場，繼日本、韓國、新加坡、馬來西亞，今年更首次進軍波灣食品展。

請繼續往下閱讀...

隨行到杜拜的縣府農業處長魏勝德表示，波灣地區是全球食品貿易與高端消費的重要樞紐，也是清真食品與農產進口需求成長最快速的市場之一，2026波灣食品展有195國約8500家廠商參展，是世界重要食品展之一，雲林有22家廠商參展，其中有19家經過清真認證，展品產品有生鮮蔬果、雞肉加工製品、各類常溫及冷凍產品。

參展廠商元進莊董事長吳政憲指出，中東波灣市場對食品安全、品質認證及供應穩定度很重視，尤其清真（Halal）相關規定，這次參展的產品都已取得清真認證，符合中東及穆斯林市場對食品原料、製程與管理制度的嚴格要求，展現雲林農產加工品進軍清真市場的完整準備度。

宜捷威農產有限公司總經理林延蓉指出，新鮮農產品是有生命限度，這次以空運方式將芭樂、茂谷柑及蜜棗帶到中東杜拜試水溫，讓大家看到台灣農業技術及優質農產品，更期盼以波灣食品展為跳板，吸引中東周邊國家打開穆斯林市場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法