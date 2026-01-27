苗縣南庄、西湖傳違反水土保持案件 鍾東錦要求重罰、追究刑責

針對苗栗縣南庄及西湖相繼傳出山坡地遭違法濫墾，縣長鍾東錦在縣務會議中指示重罰及追究行為人刑責。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府今（27）日召開縣務會議，有鑑於縣內露營區已飽和甚至到了爆炸狀態，縣長鍾東錦呼籲有意經營露營區的業者，不要再申請新開發案，將持續定期稽查並取締違規業者。另南庄、西湖鄉傳出違反水土保持案件，鍾東錦指示文化觀光局與農業處、水利處等單位，對於未通過水土保持計畫即擅自進行整地或濫墾的行為人，加強取締並採最高開罰30萬元，同時追究刑責。

針對南庄與西湖兩件違反水土保持案，鍾東錦聽取業務單位報告後，支持水利處對違反水土保持案件依法開罰，除裁罰最高30萬元罰鍰，同時一併追究地主未善盡管理土地的責任，若涉及刑責則由警方傳訊涉案人製作筆錄並移送苗栗檢方偵辦。

鍾東錦指示文化觀光局、農業處及水利處等業管單位，必須掌握露營區開發案件，對面積達一定規模且未經通過水土保持計畫許可，即進行整地甚至濫墾的案件，不僅拒絕受理業者案件申請，凡是違規整地、濫墾及違法經營者，一律嚴加取締並依法按次開罰，絕不容違規業者目無王法。

鍾東錦表示，苗栗縣境露營區已達飽和甚至到了爆炸程度，呼籲有意經營露營區的業者，不要再申請新開發案，由於縣內已有不少露營區已停業，業者可以找這些停業露營區整理後，依法登記申請營業。至於未依規定辦理登記的約50家露營區，鍾東錦指示持續定期稽查並取締違規業者。

