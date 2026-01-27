為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    巨型白爛貓氣偶登場 2026台北年貨大街週六開跑

    2026/01/27 14:06 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市副市長林奕華說，今年以「奔年貨」為主題，並將IP元素與傳統街區魅力融合，展現年貨大街嶄新面貌。（記者蔡愷恆攝）

    台北市副市長林奕華說，今年以「奔年貨」為主題，並將IP元素與傳統街區魅力融合,展現年貨大街嶄新面貌。（記者蔡愷恆攝）

    2026台北年貨大街將於1月31日至2月15日開跑，首度攜手國內知名IP「白爛貓」，在迪化街與永樂廣場設置氣偶、親子組搖搖馬等拍照打卡亮點。台北市副市長林奕華說，今年以「奔年貨」為主題，並將IP元素與傳統街區魅力融合，展現年貨大街嶄新面貌。活動也串聯「來台北有購嗨」抽獎活動，只需登錄發票，即有機會抽中1千萬現金紅包等。

    商業處表示，今年度攜手「白爛貓」IP，包含「年年有魚白爛貓」及「搖搖馬白爛貓家族」，於永樂廣場設置大型白爛貓氣偶，並在氣偶下擺放金元寶。另外，在永樂市場外牆及屋頂還有家族成員「麻糬」、「臭跩貓」氣偶，以及永樂市場外牆掛設巨型春聯及設置可供騎乘的親子組搖搖木馬。

    商業處也推出「2026台北年貨大街」限定「馬上有錢 喵」卡片，印著白爛貓騎在搖搖馬上，並持象徵好運的一元硬幣。民眾只需參與永樂廣場「馬套成功」互動遊戲、首長走街拜年活動，或關注台北市商業處「我是商Ya人」官方粉絲團。

    商業處補充，今年共有規劃3條免費接駁專車路線服務，車體塗裝結合白爛貓IP，讓民眾一眼辨識，輕鬆採買年貨；發車時間為活動期間每日13:20至20:20。

    「2026台北年貨大街」限定「馬上有錢 喵」卡片。（記者蔡愷恆攝）

    「2026台北年貨大街」限定「馬上有錢 喵」卡片。（記者蔡愷恆攝）

