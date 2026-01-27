新北議員促改善淡水通勤壅塞 警局啟動重點路口疏導

淡金路和中正東路口尖峰時段車潮壅塞。（記者羅國嘉攝）

每天上下班尖峰時段，淡水多處重要路口車流壅塞成常態，紅燈一亮就動彈不得，不僅拉長通勤時間，也讓民眾怨聲載道。新北市議員要求市府與警方加強疏導，並針對路口瓶頸、號誌設計、公車停靠與施工等問題提出整體解方；警察局交通警察大隊回應，已於淡水多處重點路口編排員警及義交執勤，並將依實際車流滾動調整勤務，力求改善通勤壅塞問題。

議員鄭宇恩指出，交通局行控中心在尖峰時間的即時監控已經執行有很長一段時間，過去也曾與分局搭配有緊急事故車道調撥的演練，確保突發情況可以即時排除，但至今為止民眾感受效果仍然有限，除了臨時派員疏導，更關鍵的應該是長期路口瓶頸、號誌時向設計、限速、轉向需求、公車停靠、路邊停車以及淡北道路施工等多項因素疊加問題。市府應更細緻討論每個瓶頸點的問題，做出一個整體解方。

此外，隨著壅塞加劇、尖峰旅運時間的增加，尖峰影響的時段也提前到早上6點，夜間則延後到晚間8點甚至到9點，短期的尖峰因應作為應該一併配合檢討，另外在警力上，也需要市府重視，持續補足警力，也才能有效提升見警率。

議員陳偉杰也說，淡水多處重要路口在上下班尖峰時段長期壅塞，已非偶發問題，而是居民每天面臨的通勤困擾。他要求市府與警方於尖峰時段增加警力或義交到場疏導，不能再只靠民眾「自己忍耐」。

交通警察大隊表示，針對淡水易壅塞及車流量大路段，警察局淡水分局平日上午7點至9點及下午5點至7點，於重點路口規劃交通疏導崗14處，編排警力13名、義交9名執行交通指揮疏導工作，維護淡水區民權路、中正東路及淡金路等重點道路交通順暢。

交通警察大隊也表示，將偕同淡水分局視實際車流情形，滾動式調整疏導勤務，並運用科技監控及跨局處交通群組，強化路況查報，即時掌握轄內交通狀況。另也將督同淡水分局落實交通疏導勤務，確保路口淨空，以維持上、下班尖峰時段行車順暢。

