四季都好玩 屏東旅遊工具書《Meeting Pingtung》出刊

屏東旅遊工具書《MEET PINGTUNG覓屏東 2026冬季號》出刊。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府最新出刊的《MEET PINGTUNG覓屏東 2026冬季號》，透過運動結合旅遊的策劃視角，邀請民眾到屏東用身體行動感受土地、風景與四季節奏，重新思考旅行不只是抵達，而是一段段正在發生的過程。

本期刊物以「陸、海、空」為三大主軸，完整呈現屏東多元且立體的運動旅遊樣貌。在陸地篇章中，介紹超過400公里的彩虹自行車路線，呈現自行車道不只是交通路線，而是一條條串連風景的移動軸線；登山可到北大武山、浸水營古道、觀望山、尾寮山等，不只有攻頂，而是隨著呼吸與步伐，走進山林、傾聽土地；貼近地面的卡丁車與賽道體驗，則讓速度、節奏與感官同步甦醒。

在海洋篇章，屏東寬廣的海岸線成為最佳舞台。在大鵬灣可體驗風浪板、獨木舟、帆船航行，衝浪可到恆春半島的佳樂水，讓人在風與浪之間學習平衡與專注；潛水則有獨立礁、紅柴坑、後壁湖等潛場可選擇，潛入海面之下，感受靜謐而深邃的世界，每一次離岸、每一次回望，都讓人重新理解遠方與自由的意義。

在空中，在高樹鄉有輕航機、三地門鄉有飛行傘體驗，到竹田有優異的無人機飛行場域，都能帶領旅人跳脫地面視角，從高空重新閱讀屏東，越過雲層、離開地面，世界的邊界隨之鬆動，挑戰高度外，更是一種靠近夢想、突破自我的象徵。

屏東縣府交通旅遊處表示，《MEET PINGTUNG覓屏東》以四季為節奏規劃旅遊提案，展現屏東一年四季均適合行動、隨時都能出發的旅遊樣貌。本期刊物盼傳達，旅遊從來不只是「玩」，而是一種用身體記憶土地的方式，讓人不再只是風景的旁觀者，而是真正走進其中的參與者。

實體書可於屏東各大旅遊服務中心、外縣市交通節點旅遊服務中心免費索取，電子書同步於屏東縣政府官方網站免費瀏覽。

屏東旅遊工具書《MEET PINGTUNG覓屏東 2026冬季號》推薦屏東四季最佳玩法。（圖由屏東縣政府提供）

前往北大武山可欣賞美麗雲海。（圖由屏東縣政府提供）

屏縣三地門鄉賽嘉飛行場，乘著飛行傘可鳥瞰廣闊田園景致。（圖由屏東縣政府提供）

