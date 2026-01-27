為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    靈鷲山向陽而生成長營 3天2夜引導青年啟動內在力量

    2026/01/27 14:19 記者羅國嘉／新北報導
    靈鷲山向陽而生成長營結業式大合影。（記者羅國嘉攝）

    靈鷲山向陽而生成長營結業式大合影。（記者羅國嘉攝）

    為引導青年學子探索自我、培養利他精神，靈鷲山慈善基金會於日前舉辦「靈鷲山向陽而生成長營」，以「立願啟程」為主題，邀集全台高中職及大專院校普仁學子齊聚東北角山海間，透過3天2夜沉浸式體驗、對話、闖關與團隊合作，引導學員發掘內在潛能，為未來人生播下善與希望的種子。

    靈鷲山慈善基金會指出，營隊於25日至27日登場，首日以破冰活動拉近學員距離，並結合福城導覽與尋寶任務，引導學員在互動中思考生命中重要的福氣與價值。多名學員表示，活動不僅跳脫傳統課堂，更像走進1座結合人文與思辨的學習空間。

    第2天課程聚焦核心素養培養，透過潛能開發與溝通訓練，協助學員認識自身特質，並在模擬情境中思考個人如何回應社會與環境議題，培養合作與互助精神。晚間「心光晚宴同學會」氣氛熱烈，學員與隊輔透過音樂與表演交流情感，成為營隊情感連結的高光時刻。活動尾聲的「向陽發願儀式」，學員在金佛殿前寫下願望，期許將所學落實於生活，持續實踐利他行動。

    靈鷲山慈善基金會說，今天結業式上，基金會為學員與志工頒發證書，期盼青年帶著向陽精神走向未來，成為照亮社會的溫暖力量。

    學生於金佛殿三尊金佛前立願。（記者羅國嘉攝）

    學生於金佛殿三尊金佛前立願。（記者羅國嘉攝）

    學生相互討論及分享的課程模式，受到學員歡迎。（記者羅國嘉攝）

    學生相互討論及分享的課程模式，受到學員歡迎。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播