數量只剩下47隻！NGO團體抗議台中港擴建危及白海豚棲地

監督施政聯盟、台灣媽祖魚保育聯盟等NGO團體，抗議台中港區擴建危害白海豚棲地。（記者黃旭磊攝）

台中港特定區都市計畫第4次通盤檢討草案正公開展覽，監督施政聯盟、台灣媽祖魚保育聯盟等多個NGO團體，今天上午到台中市府廣場，抗議台中港區擴建外廓防波堤危害白海豚棲地，台中市議員吳佩芸痛批，早在2017年就發現產子白海豚，媽祖魚執行秘書丁小雯稱「白豚數量只剩下47隻，不要讓它們滅絕」，台中市都市發展局副總工程司謝國基出面受理陳情，強調開發案仍在草案公開展覽階段，尚未定案。

「退縮台中港，搶救白海豚」！監督施政聯盟執行長許心欣，今天上午率志工高喊口號，台中市議員吳佩芸、時代力量台中黨部執行長鄒明諺現身力挺，眾人繼16日在沙鹿說明會抨擊盧秀燕市府後，轉戰市府門口，抗議，彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰怒稱「要把土方填在盧秀燕的辦公室」，抗議台中港特定區計畫內港埠專用區，計畫草案對台灣白海豚隻字不提，台中港北填方區阻絕海豚。

吳佩芸強調，早在2017年就在台中港看到慘死白海豚，現竟要擴建堤防包起來，丁小雯強調，白豚數量只剩下47隻，有百分之95的白海豚被觀測到利用台中港，也出現白海豚寶寶，台中港北填方區早在1970年代規劃，竟持續使用50年前落後規劃，放任港區消化營建商土方成本。

台中市都市發展局副總工程司謝國基說，台中港特定區都市計畫持續辦理，會將陳情送都市委員會檢討，邀環團及公民團體列席討論，至於台中港埠專區主管機關是交通部航港局與台中港務分公司，相關開發需符合環保規定，目前開發案還在都市計畫階段。

抗議人士痛批，港務公司可以不管野生動物保育法、推卸責任給中央嗎，中市府強調，目前變更台中港特定區計畫仍在草案公開展覽階段，尚未定案，專用區涉及「第一級環境敏感地區」，白海豚棲地依法優先保育。

