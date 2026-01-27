彰化逾30年上山捷徑突設防撞桿惹議 保四：非封路是改徒步區

去年底保四把連貫寶山路與中興路一處單向陡坡通道架設交通防撞桿，禁止汽機車通行。（記者張聰秋攝）

彰化市八卦山上寶山路與中興路口的一處單向陡坡，長期以來是汽機車族避開轉向繞行的上山捷徑。不過，1個多月前保四總隊突然在該路口架設交通防撞桿，禁止車輛通行，此舉被用路人解讀成「封路」阻礙公共通行，要求復原。對此，保四總隊今天澄清，該處並非封路，而是改為行人徒步區，主因是基於交通安全與住戶安寧。

這條長約100多公尺的通道，銜接中興路與寶山路，已通行超過30年。不少常往返該地的民眾反映，這條路雖陡，卻是通往山上的便利縮減路段，現在保四總隊突然封閉，汽機車族必須繞道改走另一側中興路的大角度彎道，路程變長，坡度同樣陡峭，轉彎時若不慎也會發生擦撞。

前彰化市長邱建富指出，該路段長期為汽機車族通行要道，保四以3年發生22件事故為由公告封路，這樣就能提升安全嗎？封路後造成用路人不便，相關單位應提出更明確的交通配套，而非僅靠一紙公告就封。也有民眾反映，封路雖減事故，但通行不便恐衍生新問題。

對此，保四總隊警務科科長陳宏賓表示，該通道其實沒有路名，也不屬於既成道路或縣市管轄道路，而是保四機關用地範圍內的內部通路，縣府表明應由保四管理維護，原本打算申請廢道，曾向縣府及市公所查詢，確認該處不適用《彰化縣建築管理自治條例》，屬於機關自行管理範疇。因長期有車輛違規逆向，且該坡道斜度達40度，車輛起步與停等紅綠燈時極具危險性，3個月前甚至發生過嚴重追撞事故，導致多車全毀，其中還有剛買不到3個月的新車。

陳宏賓強調，該處住戶僅有6戶，內部調查皆支持改為徒步區，目前僅限制汽機車通行，行人、輪椅及公共通行權利依然保留，並非完全封閉，設防撞桿改善爬坡起步時，引擎噪音對住戶造成干擾，並消除事故隱憂，保四已於去年（2025）12月19日公告、12月底實施，呼籲機車族及開車民眾配合改道，共同維護該區域的安全。

