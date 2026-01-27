抽獎了！台東租借YouBike 抽飯店、超商禮券

台東縣府鼓勵騎乘YouBike推出抽獎活動。（台東縣府提供）

台東縣環境保護局攜手YouBike微笑單車推出「踩風看海．台東冬日騎旅｜騎乘抽好禮」活動，至1月31日止，民眾只要在台東地區租借YouBike，能享受冬日暖陽與海景，更有機會抽中飯店住宿電子禮券等多項好禮，支持低碳運輸政策、鼓勵民眾養成綠色出行習慣。

台東縣政府表示，截至去年底，台東YouBike累計減碳量已達75795公斤二氧化碳當量，公共自行車是推動「減碳生活」的重要一環，活動特別採累計騎乘次數的抽獎方式辦理。活動期間於台東租借YouBike 2.0或2.0E（兩者合併計算），每完成5次有效騎乘即可獲得1次抽獎機會，且騎乘YouBike 2.0E 電輔車每次更可加倍計為2次騎乘，鼓勵大眾多加利用電輔車體驗輕鬆騎旅。

環保局提醒，欲參加活動的民眾請務必確認已加入YouBike會員並完成「公共自行車傷害險」加保，並使用本人帳號租借，系統將自動累計騎乘紀錄。獎項包含知本金聯世紀酒店3000元好禮即享券、7-11超商禮券300元10名、旅行收納包及YouBike 2.0E造型悠遊卡等，歡迎縣民與旅人踴躍參與。

