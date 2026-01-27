天災救助規定放寬 漁業署：養殖戶有產銷履歷驗證者可免現勘

農業天災救助免現勘過去只限於農作物，將首度放寬納入有產銷履歷等的水產養殖戶。（資料照）

為鼓勵養殖漁民加入產銷履歷，也更快提供即時的救災補助，農業部公告有產銷履歷驗證的水產養殖戶未來若符合天災救助規定，可免現勘，漁業署副署長繆自昌今（27日）表示，過去因水產養殖都在水底下，因此都要現勘，但透過產銷履歷等第三方驗證可知養殖與放料期程，可免現勘。

隨極端氣候成日常，農漁業等更是在極端氣候下受災的最前線，農業部近年透過農民自行拍照上傳APP等各種方式盡可能免現勘，加快天災救助金撥補，讓農民可盡速復耕，但過去水產養殖戶若受災，仍完全仰賴基層公所現勘，繆自昌表示，過去水產養殖須完全仰賴現勘是因養殖的魚類、貝殼類等通常都在水底下，不如陸地上作物清晰可見，但透過產銷履歷或上一年度領有漁業天災現金救助、領有漁業保險補助保險費等方式，可掌握養殖池狀況。

繆自昌進一步說明，為減輕基層公所負擔，也加快現金救助撥補，還有鼓勵養殖戶加入產銷履歷等第三方驗證，即起漁民要申請天災救助項目只要符合農業部公告災損的天氣參數，或農業部公告符合天災救助區域與項目等，並有產銷履歷驗證，或是當年度或上一年度領有漁業天災現金救助，或當年度或上一年度領有漁產業保險補助保費的養殖戶，漁民只要透過「農產業天災現地照相APP」拍攝養殖水產物災損照片並上傳，照片必須可辨識受災魚塭區域位置背景、養殖水產物損失等與相關證明，就可免現勘。

繆自昌表示，國內目前加入產銷履歷的養殖面積約有1成，期待透過該項新措施為誘因，鼓勵更多養殖戶加入產銷履歷驗證。

