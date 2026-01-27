為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    天災救助規定放寬 漁業署：養殖戶有產銷履歷驗證者可免現勘

    2026/01/27 13:17 記者楊媛婷／台北報導
    農業天災救助免現勘過去只限於農作物，將首度放寬納入有產銷履歷等的水產養殖戶。（資料照）

    農業天災救助免現勘過去只限於農作物，將首度放寬納入有產銷履歷等的水產養殖戶。（資料照）

    為鼓勵養殖漁民加入產銷履歷，也更快提供即時的救災補助，農業部公告有產銷履歷驗證的水產養殖戶未來若符合天災救助規定，可免現勘，漁業署副署長繆自昌今（27日）表示，過去因水產養殖都在水底下，因此都要現勘，但透過產銷履歷等第三方驗證可知養殖與放料期程，可免現勘。

    隨極端氣候成日常，農漁業等更是在極端氣候下受災的最前線，農業部近年透過農民自行拍照上傳APP等各種方式盡可能免現勘，加快天災救助金撥補，讓農民可盡速復耕，但過去水產養殖戶若受災，仍完全仰賴基層公所現勘，繆自昌表示，過去水產養殖須完全仰賴現勘是因養殖的魚類、貝殼類等通常都在水底下，不如陸地上作物清晰可見，但透過產銷履歷或上一年度領有漁業天災現金救助、領有漁業保險補助保險費等方式，可掌握養殖池狀況。

    繆自昌進一步說明，為減輕基層公所負擔，也加快現金救助撥補，還有鼓勵養殖戶加入產銷履歷等第三方驗證，即起漁民要申請天災救助項目只要符合農業部公告災損的天氣參數，或農業部公告符合天災救助區域與項目等，並有產銷履歷驗證，或是當年度或上一年度領有漁業天災現金救助，或當年度或上一年度領有漁產業保險補助保費的養殖戶，漁民只要透過「農產業天災現地照相APP」拍攝養殖水產物災損照片並上傳，照片必須可辨識受災魚塭區域位置背景、養殖水產物損失等與相關證明，就可免現勘。

    繆自昌表示，國內目前加入產銷履歷的養殖面積約有1成，期待透過該項新措施為誘因，鼓勵更多養殖戶加入產銷履歷驗證。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播