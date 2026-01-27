台南改善農水路成果冠全國 黃偉哲盼中央持續支持

台南市長黃偉哲今邀農業部農田水利署副署長陳衍源等人視察將軍區馬沙溝農地重劃區市預算農路改善成果，期盼中央能持續支持農業建設。（市府提供）

台南市連續7年改善農漁水路建設合計投入經費達67.27億元，完成農水路改善總長度相當於4.7條中山高速公路，整體改善成果居全國之冠。台南市長黃偉哲今邀農業部農田水利署副署長陳衍源等人視察將軍區馬沙溝農地重劃區市預算農路改善成果，期盼中央能持續支持農業建設。

黃偉哲表示，健全的農水路是農業發展根基，也是農村生活環境的重要指標。很多人重視路平與高速公路，但在農村最重要就是農路和水路，不僅關係到日常的交通出入，也影響到農漁產品的載運與品質，如果不改善，對於農村的生活與經濟將帶來實質上的不利影響。

黃偉哲說，115年度中央補助因財劃法修正及總預算尚未完成審查，導致地方政府推動農地重劃區之早期及緊急農水路改善經費較113年度及114年度大幅下降，對於台南市農業基礎建設推動將造成實質衝擊。

地政局長陳淑美說明，114年市府自籌市預算2.5億元，向中央爭取補助早期農地重劃農水路改善經費2.2億元及緊急農水路改善經費2.62億元，總計改善經費達約7.32億元，今年仍持續自籌市預算2.5億元，等待中央經費支援。

