    台北迪化街年貨大街擴大禁菸區域 將於大稻埕碼頭設臨時吸菸區

    2026/01/27 12:56 記者蔡愷恆／台北報導
    2026台北年貨大街將於1月31日至2月15日登場，繼去年於迪化街推出全台第一條無菸年貨大街政策，今年再依市民建議擴大禁菸範圍至周圍巷弄。（記者蔡愷恆攝）

    2026台北年貨大街將於1月31日至2月15日登場，繼去年於迪化街推出全台第一條無菸年貨大街政策，今年再依市民建議擴大禁菸範圍至周圍巷弄。台北市副市長林奕華致詞時說，「跨出很大一步」，也可以銜接到未來台北市「無菸城市」目標，未來要與商圈一起努力落實。台北市商業處長高振源說明，會於年貨大街期間在大稻埕碼頭右側設置標準臨時吸菸空間。

    商業處表示，這次禁菸範圍擴大至迪化街（南京西路至歸綏街路段）道路、騎樓及人行道、民生西路（延平北路至環河北路路段）騎樓及人行道、歸綏街（延平北路至環河北路段）騎樓、人行道及部分道路（人行道緣石往道路延伸2.5公尺內之範圍），還有東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍平面區域（含區域內道路、騎樓、人行道及廣場）；禁菸時間在年貨大街活動期間每日8點至24點。

    高振源解釋，年貨大街吸菸區將設於大稻埕碼頭右側，為1個9米平方公尺的開放空間，附近會有綠籬包圍，僅在年貨大街16天期間臨時設置。他說，各局處也會派人做勸導與查察，民眾若在禁菸區抽菸將由衛生局處分。

    台北迪化商圈發展促進會理事長鄭玟和說，年貨大街是「國際名片」，有許多國內外旅客前來觀光，為了環境與衛生，必定要塑造無菸城市。他期望，未來能夠在迪化街實施常態禁菸，盼任期內能達成，或是交棒給下一位理事長。

    另外，今年迪化街商圈為國際觀光客推出支援中、英、日3種語系的LINE數位導航服務，讓外國遊客也能無障礙遊逛。北市府也與momo購物網合作，虛實整合，打造24小時不打烊的「線上台北年貨大街專區」，結合台北市百家特店推出多項獨家優惠。活動期間也推出「momo獨家年貨直播」，精選多款特色商品，並於迪化街現場設置「momo馬上好運」攤位，只要參與限時任務即有機會抽中萬元家電。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    禁菸範圍擴大至迪化街（南京西路至歸綏街路段）道路、騎樓及人行道、民生西路（延平北路至環河北路路段）騎樓及人行道、歸綏街（延平北路至環河北路段）騎樓、人行道及部分道路（人行道緣石往道路延伸2.5公尺內之範圍），還有東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍平面區域（含區域內道路、騎樓、人行道及廣場）。（圖由台北市商業處提供）

