    首頁 > 生活

    14勇士賭命30天降挖堰塞湖成功 石明瑾：覺得可以用炸藥的人去挑戰看看

    2026/01/27 14:36 即時新聞／綜合報導
    球評石明瑾表示，這群人，是真正的英雄，希望那些覺得「派人上山挖一挖，用炸藥炸一下就炸開了」的人，也可以去挑戰看看。（圖擷取自臉書）

    球評石明瑾表示，這群人，是真正的英雄，希望那些覺得「派人上山挖一挖，用炸藥炸一下就炸開了」的人，也可以去挑戰看看。（圖擷取自臉書）

    14名來自嘉義與花蓮的工程勇士，與天賭命30天，昨天圓滿完成花蓮馬太鞍溪堰塞湖降挖、清淤任務；對此，球評石明瑾表示，這群人，是真正的英雄，希望那些覺得「派人上山挖一挖，用炸藥炸一下就炸開了」的人，也可以去挑戰看看。

    石明瑾在臉書PO文表示，這群人，是真正的英雄。他們花了90天左右的時間，冒險推進到馬太鞍堰塞湖進行降挖工作，途中遇到多次山崩落石，一度損失了四部怪手，前後有18人次受傷，幸好都沒有大礙。

    石明瑾指出，他們在山上奮戰超過30天，完成工作後準備下山，但是下山的撤退路線已經因為天雨及土石等因素，再度被封死，最後出動直昇機，成功將他們運送下山，機具及營地裝備就只能暫時棄置。

    石明瑾續指，他們冒著生命危險上山，在克難的營地中一邊求生一邊工作，最後低調完成使命，你可能不知道他們的名字，但是一定要記得，他們以及其他在各種危險現場工作的人，才是我們生活賴以安定的原因。

    石明瑾直言，拍照時每個人都笑得很開心，但其實他們都是經過九死一生、歷劫歸來，然後，希望那些覺得「派人上山挖一挖，用炸藥炸一下就炸開了」的人，也可以去挑戰看看「你的歲月靜好，是因為有人負重前行。」聽起來很老派，但沒有更好的語句可以詮釋了。

