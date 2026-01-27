紫色PU跑道好夢幻 新北汐止運動場整修完工

新北市汐止區綜合運動場，歷經近半年整修，全新紫色PU跑道將於2月2日（下週一）起開放使用，其他區域則待驗收與檢測後，陸續開放。（圖為汐止區公所提供）

新北市汐止區綜合運動場，歷經近半年整修，跑道更新作業已完成。汐止區公所區長林慶豐表示，全新紫色PU跑道將於2月2日（下週一）起開放使用。路過的汐止區民眾拿手機拍照貼上網，馬上有民眾在網路上留言「好期待趕快開放，迫不急待想來動一動」！

林慶豐說，汐止公所爭取逾8460萬元經費，辦理地基與排水優化，並就跑道、足球場、草皮、地坪、景觀燈及看台棟等設施進行改善，以「安全」與「耐用」為核心目標，提升整體場地使用品質。

PU跑道整修除改善原有排水與鋪面老化問題外，採全密式PU跑道工法施作，透過一體成型方式減少接縫，有效提升防水性與耐用度；同時首度採用象徵「汐止紫」的色彩設計，透過深淺紫色層次配置，兼顧辨識性與視覺舒適度，打造安全、舒適的運動環境。

林慶豐指出，綜合運動場使用頻率高，過去跑道長期承受大量人流，需不定期進行局部修補，影響平整度並增加維護負擔。此次整修後，新跑道鋪面具備良好抓地力與緩衝效果，可減輕運動時對關節的衝擊，提供不同年齡族群更安心的運動條件。

他表示，利用整修工程將中央草皮區更新，選用歐洲進口荷蘭廠商Greenfields人工草皮，目前正依國際足總（FIFA）相關規範進行最後檢測，並由專業檢測團隊來台辦理場地平整度與使用安全的實地檢核。未來檢測通過後，中央草皮區將對外開放，提供市民更完善的運動與休憩空間。

汐止區公所提醒，2月2日起將先行開放紫色跑道，其餘區域將視完工進度陸續開放，請民眾留意現場圍籬與相關告示，也請民眾避免進入尚未開放的施工管制區，共同維護安全的運動環境。#

