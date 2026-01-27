為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    等了4年！後龍「百變影城文創園區」1/29開園 當天免費入場

    2026/01/27 12:28 記者彭健禮／苗栗報導
    縣府文觀局於臉書粉專「苗栗玩透透」介紹百變影城文創園區，主打沉浸式場景、多元主題。（圖由「苗栗玩透透」提供）

    縣府文觀局於臉書粉專「苗栗玩透透」介紹百變影城文創園區，主打沉浸式場景、多元主題。（圖由「苗栗玩透透」提供）

    苗栗縣後龍鎮「百變影城文創園區」BOT案，開工歷經4年，將於1月29日開幕營運，為苗栗添1處新觀光景點。業者回饋地方，後龍鎮民免費、苗栗縣民半價，為歡慶開幕，29日當天免費入園；縣府文化觀光局也於臉書粉專「苗栗玩透透」宣傳，並辦理抽獎小活動，送貓裏喵草莓抱枕。

    縣府文觀局於臉書粉專「苗栗玩透透」介紹園區，主打沉浸式場景、多元主題，內有各種主題場景、電影感佈置，不管是拍照、拍短片還是親子同遊都超適合，走進去就像穿越不同片場，每一區都很好拍。

    文觀局表示，「苗栗玩透透」也辦理抽獎小活動，分享「百變影城文創園區」該篇貼文並留言就抽可愛的貓裏喵草莓抱枕10名，將於30日公布得獎名單。且業者為歡慶開幕，宣布29日開幕當天，全面免門票、免停車費。

    縣府活化後龍鎮大山里約8公頃濱海遊憩區用地，與太陽城國際傳播公司簽訂投資契約，推行百變影城文創園區BOT案，由業者投資3.6億元興建影視拍攝場景、文創體驗與露營區等設施，打造1處提供劇組拍攝及民眾遊憩的園區，2021年底開工。

    惟此案受疫情衝擊及天候因素，致工程延宕，經縣府輔導及業者趕工，將於29日開幕營運。園區入園採收費制，一般票300元、優惠票250元、兒童票（身高110~140cm）150元；業者回饋地方，憑相關證件，後龍鎮民免費、苗栗縣民及身心障礙者則是一般票的半價。

    園區內有各種主題場景、電影感佈置。（圖由「苗栗玩透透」提供）

    園區內有各種主題場景、電影感佈置。（圖由「苗栗玩透透」提供）

    「百變影城文創園區」將於1月29日開幕營運，開幕當天入園免門票、免停車費。（圖由「苗栗玩透透」提供）

    「百變影城文創園區」將於1月29日開幕營運，開幕當天入園免門票、免停車費。（圖由「苗栗玩透透」提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播