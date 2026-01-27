新北今起春安勞檢近百家企業 勞工局訪視汽車廠促落實職安

新北市勞工局長陳瑞嘉（前排左）今訪視國都汽車新莊廠，廠長張紋政說明汽車輪胎平衡機員工作業。（記者黃政嘉攝）

農曆春節將至，新北市勞動檢查處針對年節工作量較大的行業，今天起執行為期1個月共約100家企業公司的春安勞檢，新北市勞工局長陳瑞嘉今早訪視國都汽車新莊廠，提醒雇主落實各項安全衛生整備工作，勿因維修保養高峰造成趕工過勞，他強調，性命只有1條，雇主皆應注意勞工安全，勞工也要安全謹慎地完成工作過好年。

陳瑞嘉今與勞檢處長林澤州參訪國都汽車新莊廠，逐一巡視維修區、烤漆房等場域，瞭解汽車修護業勞工的作業情形，新莊廠長張紋政說明，員工進行汽車輪胎平衡機作業時，機器上面都有防護罩，預防手部捲入，烤漆房內，員工除須戴上防護面罩，房內也設有上、下層濾網，過濾粉塵雜質與溶液。

國都汽車管理本部長陳浩立表示，年節期間民眾因返鄉及出遊需求，會提前進廠維修或保養車輛，因應工作需求的增加，公司除會加強安全整備工作外，也會注意勞工的排班及休息情形，一切遵照職安法及勞基法的安全規範及勞動條件。

「性命只有1條，錢再賺就有」陳瑞嘉表示，勞檢處今天起啟動春安勞檢，包括春節期間勞工較忙的產業，像食品、機械、營造、汽車物流、國道客運等相關行業進行檢查，希望雇主都能注意到勞工安全，勞工也按部就班、在安全第一下，順利完成工作過好年。

林澤州表示，製造業的切、割、捲、夾事故，排行職災首位，春安檢查期間，勞檢員將前往企業做現場檢查，督促雇主落實各項安全防護工作，同時提醒不管輪班或加班，都應遵守勞基法工時上限、工作7天應至少休息1天，盼勞雇雙方都能開心過好年。

汽車烤漆房內設有上、下層濾網，過濾粉塵雜質與溶液。（記者黃政嘉攝）

新北市勞工局長陳瑞嘉（前排中）今與勞檢處長林澤州（前排右）訪視國都汽車新莊廠。（記者黃政嘉攝）

新北市勞工局長陳瑞嘉（中）、勞檢處與國都汽車人員合影。（記者黃政嘉攝）

