挑戰味蕾極限！香菜摃丸意外獲青睞 這家連鎖量販店獨賣

挑戰味蕾極限！新竹市摃丸業者推出最新的香菜摃丸，意外獲消費者青睞，第三代負責人黃世凱至今已推出100種口味的摃丸。（記者洪美秀攝）

嚐過香菜口味的乖乖及多力多滋與披薩嗎？新竹市知名摃丸業者去年10月成功研發出香菜口味摃丸，除將有機香菜急速冷凍後融入肉丸中，更保留香菜口感，讓吃過的人都讚不絕口，直呼香菜搭肉丸，有如人間美味，光在大型量販店1個月就賣出1萬多包，更成為香菜控必挑戰必吃的美食之一。

年節快到了，摃丸是家家必備必買的食材之一，新竹市海瑞摃丸第三代黃世凱說，近期推出超夯的香菜摃丸，成為門市及量販店詢問度最高的口味，原來香菜融入肉丸，除有香菜口感，又吃到豬肉香，兩者絕妙的搭配，一推出就受消費者喜歡，目前只在全聯量販店獨賣，1個月就賣出1萬多包1公斤裝的香菜摃丸。

以手打摃丸為名的海瑞摃丸，這幾年不斷創新與研發新口味，更客製化民眾喜愛的各種口味摃丸，像是5A頂級和牛摃丸、減脂者最愛的雞胸肉摃丸，還有海鮮墨魚摃丸、剝皮辣椒摃丸、松露摃丸，經典香菇摃丸等，已研發超過100種口味的摃丸，黃世凱說，摃丸的「摃」代表的是一種工藝，只要透過搥打的方式都可稱摃丸，只要食材沒問題，當然可做成各種摃丸，這也是海瑞摃丸在竹市推動的企業理念。

對於摃丸要如何煮才好吃，黃世凱建議煮摃丸前一天可先從冷凍室取出，用滾水煮7分鐘，就是最美味好吃的摃丸，如果無法前一晚從冷凍室取出摃丸，則建議可將冷凍摃丸與冷水一起煮，時間大約15分鐘，這樣煮出來的摃丸搭配蘿蔔或芹菜，就是最好吃的摃丸。

除推出各種客製化及特殊摃丸口味，黃世凱也將摃丸的製作過程變成教學體驗活動，並開放國小學童參觀與製作，期讓新竹的摃丸米粉等美食讓更多人認識與了解，就連花蓮地震及馬太鞍溪潰堤等災害現場，海瑞摃丸也都主動運送冷凍摃丸煮給需要的志工與受災戶享用，努力善盡企業責任。

