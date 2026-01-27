為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    超人力霸王降臨高雄即墜入愛河 冬日遊樂園2/7登場

    2026/01/27 11:50 記者王榮祥／高雄報導
    高雄冬日遊樂園2/7日登場，超人立霸王將首度以大型水上氣膜於戶外進行展示。（關 光局提供）

    高雄冬日遊樂園2/7日登場，超人立霸王將首度以大型水上氣膜於戶外進行展示。（關 光局提供）

    高雄冬日遊樂園將於2/7至3/1盛大登場，今年以「超人降臨港都」為策展主軸，初代超人力霸王及超人力霸王迪卡，將首次以大型水上氣膜姿態墜入愛河。

    高雄市長陳其邁表示，高雄冬日遊樂園持續以國際級IP結合港灣景觀，形塑高雄冬季觀光亮點，近幾年已成為高雄最重要的城市品牌活動之一。

    2026年適逢超人力霸王60周年，將由初代超人力霸王及超人力霸王迪卡，首次以大型水上氣膜於戶外進行展示，以守護城市為核心精神，向市民大眾傳遞正向能量；兩個IP氣膜將於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角與大家相見，歡迎海內外遊客來高雄跟超人聚會。

    觀光局長高閔琳補充，2026高雄冬日遊樂園除了有超人力霸王的帥氣守護，今年市府也再次與台灣港務公司合作，讓16-18號碼頭化身為歡樂碼頭樂園，有最受小朋友喜愛的機械、氣墊遊樂設施，還有美味的餐飲市集等。

    高閔琳指出，燈會期間周周都有精彩活動，有親子互動舞台及超人力霸王見面會、寫生/著色畫比賽、「OH！霸賞」消費抽獎、變身吧！運動超人等，內容橫跨親子互動、文化體驗、創新科技與運動休閒，高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心每天都安排燈光秀展演。

    活動期間，愛河灣周邊道路每日14-22時實施交通管制，包含愛河灣西岸（公園路以南、七賢路以東）、東岸（五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西）等區內道路（居民、公車除外），並視需要機動擴大管制，交通局呼籲多加公共運輸。

    相關資訊可至「高雄旅遊網」（https://khh.travel/）及交通局官網（https://www.tbkc.gov.tw/）、臉書及IG查詢。

    高雄冬日遊樂園2/7日登場，今年策展主題是超人力霸王。（觀光局提供）

    高雄冬日遊樂園2/7日登場，今年策展主題是超人力霸王。（觀光局提供）

    高雄冬日遊樂園除了有超人力霸王的帥氣守護，市府也再次與臺灣港務公司合作，讓16-18號碼頭化身為歡樂碼頭樂園。（觀光局提供）

    高雄冬日遊樂園除了有超人力霸王的帥氣守護，市府也再次與臺灣港務公司合作，讓16-18號碼頭化身為歡樂碼頭樂園。（觀光局提供）

