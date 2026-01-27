為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    草湖溪畔新亮點！ 大里滑步車道與滑板車廣場啟用 親子遊憩再升級

    2026/01/27 11:45 記者歐素美／台中報導
    大里滑步車道與滑板車廣場空拍圖。（水利局提供）

    大里滑步車道與滑板車廣場空拍圖。（水利局提供）

    台中市水利局斥資550萬元新建大里區草湖溪滑步車廣場，本月起開放使用！結合滑步車道與滑板車廣場設計，讓草湖溪高灘地蛻變為寓教於樂的河濱新據點，為大里塗城地區生活圈增添一處親子共享的戶外活動空間。

    水利局表示，大里區草湖溪滑步車廣場是結合區域發展需求所推動的重要水岸活化工程，總經費550萬元，規劃設置約2,500平方公尺滑步車道及滑板車廣場，鋪面採繽紛活潑設計，並融入紅綠燈、道路標誌等交通號誌元素，讓孩童在遊戲過程中自然建立交通安全觀念，也讓家長能安心陪伴，打造兼具運動、學習與親子互動功能的多元場域。

    水利局指出，大里區草湖溪滑步車廣場位於中央管河川草湖溪高灘地，工程全程依循《水利法》及《河川管理辦法》等規定辦理，設計上兼顧河川防洪功能與高灘地使用彈性，並採用易於清理與維護的材料及工法，確保豪雨期間不影響通洪安全，平時則提供市民穩定、安全的活動空間。

    水利局表示，草湖溪滑步車道及滑板車廣場啟用後，不僅提升河濱景觀與土地利用效益，也讓大里地區多了一處適合全齡共享的戶外休閒場域，展現市府推動「治水、親水、活水」並行的治理成果，並透過水岸空間活化與友善設施設置，讓河川不只是防洪設施，更成為貼近市民生活、陪伴孩子成長的重要公共空間。

    大里滑步車道與滑板車廣場啟用，成為草湖溪畔新亮點！（水利局提供）

    大里滑步車道與滑板車廣場啟用,成為草湖溪畔新亮點！（水利局提供）

