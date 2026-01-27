飛機行李架千萬別放「這1物」 一票苦主哀：秒變水簾洞！

不少民眾搭飛機出行時，會將重要物品放在手提行李中，並在登機後放入座位上方的行李架。（彭博資料照）

不少民眾搭飛機出行時，會將重要物品放在手提行李中，並在登機後放入座位上方的行李架。近日有網友發文呼籲，請大家務必聽從航空公司規定或空服員的指示，尤其是別把水壺等液態物品放到行李架，並秀出自己遇到空服員花時間清理不聽勸旅客造成的髒換現場，貼文曝光後，立即引發一票過來人共鳴。

該名網友社群平台Threads分享1張照片，只見數名空服員聚集在1處機艙行李架，並拿出行李檢查內部空間。原PO解釋，這是他在搭機時，遇到其他乘客不聽勸，把水瓶跟其他行李一起放入行李架，結果起飛後液體從行李架灑出來，迫使空服員緊急上前清理。目睹此景的他，決定發文提醒大家，千萬別把水或行動電源放入置物箱內。

該文一出，吸引許多網友分享遇過類似經歷，「上次搭國內線，包包也被1包海鮮漏出來的海水泡過」、「曾經的苦主路過，老人帶保溫杯放上面也是沒鎖緊，我的相機包放旁邊也是被弄濕」、「我前幾天搭國泰的時候，後座有位大媽也是硬要放水壺，空服員就一直跟她說不行放，大媽硬要放」、「之前當過水簾洞苦主，跟隔壁阿姨說不行把水放上面，她卻說沒關係，後來直接變水簾洞，我還差點被保溫瓶砸到」。

還以其他網友指出，目前沒有相關法規限制水壺放置規定，建議航空公司可以用罰款或將肇事者列入黑名單來制止類似行為。另有自稱空服員的網友透露，曾遇過1起行李從架子上掉下來砸到其他乘客的事件，但肇事者先一步離開機艙，因此只能由空服員盡力安撫並採取急救措施受害者，但事後卻遭受害者提告航空公司。

