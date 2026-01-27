為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    感受眷村新年人情溫度 龜山眷村故事館推春節紅包印製體驗

    2026/01/27 11:50 記者李容萍／桃園報導
    龜山眷村故事館推春節紅包印製體驗活動，感受眷村新年的人情溫度！（圖由桃市文化局提供）

    龜山眷村故事館推春節紅包印製體驗活動，感受眷村新年的人情溫度！（圖由桃市文化局提供）

    農曆新年將至，桃園市龜山眷村故事館於2月10日至15日的上午9點至下午5點推出春節限定活動「福氣滾滾來─紅包袋印刷體驗」，邀請民眾在新春期間，透過親手印製紅包袋的方式，感受眷村歲時節慶中所蘊含的祝福與人情味。

    文化局表示，「紅包」不僅象徵祝福與好運，更承載著世代之間對團圓與平安的期盼。龜山眷村故事館希望藉由這場春節手作活動，讓民眾在動手創作的過程中，重新感受傳統節慶的意義，也為新的一年留下溫暖而真誠的開始。

    本次紅包袋設計融入龜山眷村故事館的空間特色與文化意象，特別訂製專屬祝賀紋路滾輪，搭配專屬色印泥，讓民眾能親手印製出具有故事館識別性的紅包袋。活動期間每日限量提供50份紅包袋免費體驗，鼓勵民眾以輕鬆、互動的方式參與活動。

    參與方式只要追蹤龜山眷村故事館官方臉書或Instagram並按讚春節貼文及填寫訪客意見回饋表，即可兌換一次紅包袋印刷體驗（每則回饋可兌換一份紅包體驗）；龜山眷村故事館期盼在新的一年，藉此蒐集更多來自民眾的祝福與建議，持續作為連結眷村文化與社區情感的重要管道。

    龜山眷村故事館推春節紅包印製體驗活動，感受眷村新年的人情溫度！（圖由桃市文化局提供）

    龜山眷村故事館推春節紅包印製體驗活動，感受眷村新年的人情溫度！（圖由桃市文化局提供）

