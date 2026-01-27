美國退出WHO！台灣曾率先警告疫情卻被冷處理 莊人祥：是全世界的損失

莊人祥回顧台灣疫情大爆發前的關鍵決策。（記者侯家瑜攝）

美國正式退出世界衛生組織（WHO），引發國際社會高度關注。衛福部常務次長莊人祥稍早受訪時表示，雖然台灣並非WHO會員國，但始終善盡全球防疫責任；同時提到COVID-19期間，WHO忽略台灣提出的專業提醒，他直言：「世界衛生組織忽略台灣提出的箴言，是對全世界的損失。」

美國總統川普去年初上任後，隨即簽署行政命令，宣布美國將退出WHO，本月22日滿1年後正式生效。美方多次批評WHO在COVID-19疫情期間應對失當，錯失防疫關鍵時機，其中「忽視台灣示警」更被點名為退會主因之一。美國衛生部副部長暨疾病管制與預防中心主任歐尼爾直言，WHO在疫情初期「毫無作為」，尤其2019年台灣早已對新型冠狀病毒發出警訊，卻未被重視，導致全球防疫延誤。

莊人祥回顧，2019年12月31日清晨，台灣透過網路發現中國武漢出現「非典型肺炎」病例，由於中國過去將SARS稱為非典型肺炎，加上患者遭隔離治療，台灣公衛人員高度懷疑可能涉及人傳人，立即主動致函WHO求證。後來莊人祥於2020年擔任中央流行疫情指揮中心發言人期間，也曾說明此事。

莊人祥表示，信中已明確點出病例特性，但WHO僅回覆「已轉交相關單位處理」，未進一步確認風險。由於未獲回應，台灣當天即在高度警戒下，率先啟動入境登機檢疫與邊境管制措施，事後證明判斷正確，也成為台灣防疫成功的重要關鍵。

