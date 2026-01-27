為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    梅花花期不等人 士林官邸、志成公園花悄悄開了

    2026/01/27 10:51 記者何玉華／台北報導
    中山北路460巷旁的梅花已開。（台北市公園處提供）

    中山北路460巷旁的梅花已開。（台北市公園處提供）

    台北市市區中的梅花陸續綻開，士林區士林官邸公園及志成公園內的梅樹，近期陸續開花，吸引不少民眾賞梅、拍照。台北市公園處園藝管理所主任王淑雅表示，梅花花期易受氣候影響，實際開花狀況視天候變化略有不同，民眾可以把握近日氣溫偏低的時節賞花。

     

    士林官邸公園在玫瑰園及460巷入口處種植多株梅樹，以白梅為主，點綴淡粉花影，花朵或含苞、或盛開，與園區自然景觀相互映襯，獨有冬季特有的靜謐氛圍。鄰近捷運站的志成公園，梅樹沿園區主要動線自然配置，近期陸續綻放，已進入最佳觀賞期。

    志成公園以江南庭園風格結合開放綠地，配置中國庭園式隔牆，透過牆景層層相映，營造內斂而富層次的景觀空間。梅樹枝頭繁花與周邊綠意相互交織，形成豐富且富有層次的景觀畫面。園區內綠蔭盎然，並設有小巧水池與環牆曲流，水景與植栽相互呼應，展現典雅細緻的庭園風貌。

    公園處提醒，士林官邸公園全年無休，每日上午8時至下午6時免費開放。想參觀「士林官邸正館」，開放時間為週二至週日上午9點半至中午12點、下午1點半至5點，需購票入場；若團體欲深入了解生態園奧祕，可事先向七星生態保育基金會預約導覽服務。

    士林官邸玫瑰園一隅，梅花已綻放。（台北市公園處提供）

    士林官邸玫瑰園一隅，梅花已綻放。（台北市公園處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播