梅花花期不等人 士林官邸、志成公園花悄悄開了

中山北路460巷旁的梅花已開。（台北市公園處提供）

台北市市區中的梅花陸續綻開，士林區士林官邸公園及志成公園內的梅樹，近期陸續開花，吸引不少民眾賞梅、拍照。台北市公園處園藝管理所主任王淑雅表示，梅花花期易受氣候影響，實際開花狀況視天候變化略有不同，民眾可以把握近日氣溫偏低的時節賞花。

士林官邸公園在玫瑰園及460巷入口處種植多株梅樹，以白梅為主，點綴淡粉花影，花朵或含苞、或盛開，與園區自然景觀相互映襯，獨有冬季特有的靜謐氛圍。鄰近捷運站的志成公園，梅樹沿園區主要動線自然配置，近期陸續綻放，已進入最佳觀賞期。

請繼續往下閱讀...

志成公園以江南庭園風格結合開放綠地，配置中國庭園式隔牆，透過牆景層層相映，營造內斂而富層次的景觀空間。梅樹枝頭繁花與周邊綠意相互交織，形成豐富且富有層次的景觀畫面。園區內綠蔭盎然，並設有小巧水池與環牆曲流，水景與植栽相互呼應，展現典雅細緻的庭園風貌。

公園處提醒，士林官邸公園全年無休，每日上午8時至下午6時免費開放。想參觀「士林官邸正館」，開放時間為週二至週日上午9點半至中午12點、下午1點半至5點，需購票入場；若團體欲深入了解生態園奧祕，可事先向七星生態保育基金會預約導覽服務。

士林官邸玫瑰園一隅，梅花已綻放。（台北市公園處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法