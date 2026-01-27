中國空膠囊檢出致癌農藥！ 邊境退運銷毀 食藥署改採逐批查驗

中國出口「空膠囊」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖為食藥署提供）

食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，其中包括4批自中國進口的空膠囊，檢出不得檢出的農藥環氧乙烷，計168公斤的產品依規定退運或銷毀。北區管理中心主任劉芳銘表示，食藥署針對輸入業者「翰斯福生技有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

劉芳銘說明，食藥署今日公布的邊境檢驗不合格品項中，有4批由輸入業者「翰斯福生技有限公司」報驗的中國空膠囊，檢出殘留環氧乙烷介於每公斤6.1至18.9毫克，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限每公斤0.1毫克。

請繼續往下閱讀...

此外，劉芳銘解釋，部分穀類會使用環氧乙烷殺菌，過去也曾發生過膠囊殘留環氧乙烷超標的情況，近半年來食藥署計受理6批膠囊等同品項、同號列產品報驗，均由翰斯福生技有限公司輸入。

劉芳銘指出，食藥署於1月中旬公布的邊境檢驗不合格品項中，也有一批同業者輸入的空膠囊檢出環氧乙烷，案內品項依規定退運或銷毀，而該業者近半年來累積5批同品項、同號列產品檢驗不合格，因此食藥署對該業者在邊境調整為逐批查驗。

中國出口「空膠囊」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖為食藥署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法