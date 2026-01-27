霍諾德徒手攀101引模仿潮 游淑慧點隱憂：2公尺摔落就可能重傷

霍諾德徒手攀爬台北101，卻引發許多模仿潮。（資料照）

美國傳奇攀岩大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日赤手攀爬台北101，讓許多人大開眼界。不過也引發一陣模仿潮，不少民眾私下試圖徒手攀爬，並在社群發佈相關影片。台北市議員游淑慧指出，即便只有不到半層樓高的兩公尺高度，摔下就可能釀成重傷。

游淑慧臉書發文指出，許多民眾試圖私自模仿、徒手攀爬101，這不僅是違法行為，更是對生命的極度不負責，她要嚴正呼籲，專業的熱血背後，是長年的極致訓練，盲目模仿只會通往醫院急診室。其實只要兩公尺的高度，就能毀掉健康，根據體育局統計，2022至2025年間，台北市攀岩館已經發生9起嚴重申訴案，其中8件全是骨折，甚至包含極其嚴重的「脊椎壓迫性骨折」，多數受害者是「初次體驗者」，僅從2公尺摔下就受重傷，即便高度不高、有軟墊，仍具相當危險。

她說，目前正嘗試補破網，去年接獲攀岩館骨折陳情後，調查發現先行法規對於攀岩場館的安全管理、消費者保障漏洞百出，因此她也正式提案， 要求體育局針對攀岩場館擬定嚴格的安全管理標準，制定北市專屬規範；並落實教練比與裝備檢查，確保初學者在任何攀岩館都能獲得充分指導與保護。此外，也要強化消費者投保機制，發生意外時，市民權益不能被忽視。

游淑慧也再度呼籲，如果因為看到霍諾德徒手攀登101而想要開始攀岩，務必要循序漸進，沒有運動習慣的朋友從基礎體能先練起；也要尋求專業，報名專業課程，學習如何正確掉落，這比學往上爬重要；此外，也應拒絕模仿，別再去爬101了！

