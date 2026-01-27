為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高市攜手百年古廟推寵物平安符袋 擲筊3聖杯免費領取保平安

    2026/01/27 10:33 記者陳文嬋／高雄報導
    高市動保處攜手鳳邑開漳聖王廟2月4日推出寵物平安符袋，擲筊3聖杯免費領取保平安。（記者陳文嬋攝）

    高市動保處攜手鳳邑開漳聖王廟2月4日推出寵物平安符袋，擲筊3聖杯免費領取保平安。（記者陳文嬋攝）

    農曆春節將至，民眾走廟安太歲保平安，高雄市動保處攜手「鳳山四大古廟」鳳邑開漳聖王廟，將於2月4日首推「好伴平安」符袋，經百年古廟祈福開光加持，民眾擲筊3聖杯免費領取，保佑毛小孩平安。

    動保處表示，寵物已是許多家庭成員，如何為「毛家人」祈求健康平安，成為飼主們關注話題，今年跨界與鳳邑開漳聖王廟合作，將於2月4日立春推出「好伴平安・守護毛孩」聯名寵物平安符袋，不僅經過廟方祈福開光，更融合友善動物精神，期望透過傳統信仰力量，喚起大眾重視動物福祉。

    動保處說，「好伴平安・守護毛孩」符袋以溫暖色調為設計主軸，象徵「人與動物共好」溫馨意象，並融入高市「好伴」代表元素，每個符袋皆由鳳邑開漳聖王廟進行祈福開光儀式，將神明庇佑、慈愛注入其中。

    農業局長姚志旺表示，鳳邑開漳聖王廟香火鼎盛是許多人心靈寄託，這次合作核心理念為「護佑生命、守護毛孩」，希望讓善念從人心出發，擴散到每一隻需要被看見與守護的生命，也邀請民眾在祈求平安的同時，以實際行動支持「友善飼養、認養不棄養」。

    飼主必須通過「神明的面試」才能將平安帶回家，廟方表示，民眾先點香參拜，向神明稟報個人資料（姓名、生日、地址），詳細說明家中寵物名字、種類，如何寵愛牠的加分具體表現，等待10分鐘燃香、神明查核後，擲筊請示神明「是否可以領取「好伴平安・守護毛孩」聯名香火袋？」，唯有誠心感動神明，連續擲筊3聖杯才能領取；若出現笑筊或陰筊，代表說明不夠清楚或誠意尚需補充，必須重新稟報後再試。

    鳳邑開漳聖王廟主委鄭安秝表示，透過神明「擲筊問真心」考驗，希望飼主在與神明對話過程中，反思並承諾對毛小孩責任與愛護，讓符袋不僅是保平安信物，更是飼主對寵物一輩子承諾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播