春節洗碗前先做1件事 不怕下水道堵塞

年節料理油脂含量高，「先擦拭、再清洗」，有助維護管渠暢通，也能減少清潔劑與用水量，兼顧環保與便利。（圖由台北市衛工處提供）

台北市污水下水道長度已超過272萬公尺，台北市政府工務局衛生下水道工程處統計，在堵塞通報案件中，約有8成是過量「油脂」排入污水管線所致，去（2025）年共接獲1550件通報堵塞。尤其冬天低溫更容易凝結成油垢、油塊造成堵塞，特別提醒春節將至，年節料理油脂含量高，「先擦拭、再清洗」，先以餐巾紙擦除碗盤上的油脂與醬汁再清洗，不僅有助維護管渠暢通，也能減少清潔劑與用水量，兼顧環保與便利。

衛工處維護工程科長顧睿瑜說明，北市已佈設超過272萬公尺的污水管線，在堵塞通報案件中，約有8成是因過量「油脂」排入污水管線，尤其在冬天低溫環境下更容易凝結成油垢、油塊造成堵塞。衛工處特別趕在春節前針對過去易發生油脂堵塞的「熱區」，包括士林夜市商圈、大安區光復南路260巷及內湖區內湖路一段737巷等地區完成預防性清疏工作。

衛工處指出，春節團圓圍爐、年菜上桌，餐餐大魚大肉，每道料理幾乎油脂含量都高，若直接將油膩的鍋碗瓢盆倒入水槽清洗，油脂容易在低溫環境下，在污水管渠中產生「皂化現象」，逐漸結成硬塊，導致排水不順甚至堵塞。

衛工處營運管理科長劉容伶建議「先擦拭、再清洗」，先用紙巾擦拭鍋碗瓢盆上的油脂與醬汁，再以水清洗，從源頭減少油脂進入下水道，不僅有助維護管渠暢通，也能減少清潔劑與用水量，兼顧環保與便利。同時以「截、濾、避、分」4字訣守護管渠「長壽」。

截（攔截油脂）：洗碗前以餐巾紙擦拭碗盤油脂與湯汁，附著油脂的紙巾可提升垃圾焚化熱值，環保又實用。

濾（加裝濾網）：於廚房及浴室排水孔加裝濾網，阻擋菜渣、毛髮等異物進入管渠。

避（避免異物）：切勿將抹布、廚餘或裝潢廢料（如油漆、泥沙）倒入水槽或馬桶。

分（分辨標示）：僅限標示「可投入馬桶」的衛生紙可適量丟入，其餘紙類請勿沖入馬桶，以免造成管線堵塞。

春節期間仍有一群不畏「異味」的「清管達人」堅守崗位，確保污水管線通暢。（圖由台北市衛工處提供）

