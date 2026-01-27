為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節洗碗前先做1件事 不怕下水道堵塞

    2026/01/27 10:28 記者何玉華／台北報導
    年節料理油脂含量高，「先擦拭、再清洗」，有助維護管渠暢通，也能減少清潔劑與用水量，兼顧環保與便利。（圖由台北市衛工處提供）

    年節料理油脂含量高，「先擦拭、再清洗」，有助維護管渠暢通，也能減少清潔劑與用水量，兼顧環保與便利。（圖由台北市衛工處提供）

    台北市污水下水道長度已超過272萬公尺，台北市政府工務局衛生下水道工程處統計，在堵塞通報案件中，約有8成是過量「油脂」排入污水管線所致，去（2025）年共接獲1550件通報堵塞。尤其冬天低溫更容易凝結成油垢、油塊造成堵塞，特別提醒春節將至，年節料理油脂含量高，「先擦拭、再清洗」，先以餐巾紙擦除碗盤上的油脂與醬汁再清洗，不僅有助維護管渠暢通，也能減少清潔劑與用水量，兼顧環保與便利。

    衛工處維護工程科長顧睿瑜說明，北市已佈設超過272萬公尺的污水管線，在堵塞通報案件中，約有8成是因過量「油脂」排入污水管線，尤其在冬天低溫環境下更容易凝結成油垢、油塊造成堵塞。衛工處特別趕在春節前針對過去易發生油脂堵塞的「熱區」，包括士林夜市商圈、大安區光復南路260巷及內湖區內湖路一段737巷等地區完成預防性清疏工作。

    衛工處指出，春節團圓圍爐、年菜上桌，餐餐大魚大肉，每道料理幾乎油脂含量都高，若直接將油膩的鍋碗瓢盆倒入水槽清洗，油脂容易在低溫環境下，在污水管渠中產生「皂化現象」，逐漸結成硬塊，導致排水不順甚至堵塞。

    衛工處營運管理科長劉容伶建議「先擦拭、再清洗」，先用紙巾擦拭鍋碗瓢盆上的油脂與醬汁，再以水清洗，從源頭減少油脂進入下水道，不僅有助維護管渠暢通，也能減少清潔劑與用水量，兼顧環保與便利。同時以「截、濾、避、分」4字訣守護管渠「長壽」。

    截（攔截油脂）：洗碗前以餐巾紙擦拭碗盤油脂與湯汁，附著油脂的紙巾可提升垃圾焚化熱值，環保又實用。

    濾（加裝濾網）：於廚房及浴室排水孔加裝濾網，阻擋菜渣、毛髮等異物進入管渠。

    避（避免異物）：切勿將抹布、廚餘或裝潢廢料（如油漆、泥沙）倒入水槽或馬桶。

    分（分辨標示）：僅限標示「可投入馬桶」的衛生紙可適量丟入，其餘紙類請勿沖入馬桶，以免造成管線堵塞。

    春節期間仍有一群不畏「異味」的「清管達人」堅守崗位，確保污水管線通暢。（圖由台北市衛工處提供）

    春節期間仍有一群不畏「異味」的「清管達人」堅守崗位，確保污水管線通暢。（圖由台北市衛工處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播