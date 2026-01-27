雲嘉南分署攜手在地業者 微型創業鳳凰助攻在地品牌展現多元魅力

農曆春節將屆，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今年攜手「微型創業鳳凰」計畫，精選3家具在地特色業者，推出多元年節商品。（圖由雲嘉南分署提供）

農曆春節將屆，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今年攜手「微型創業鳳凰」計畫，精選3家具在地特色業者，推出多元年節商品，供民眾選擇，支持在地創業發展，包括台南「日安良食」、嘉義民雄「咖啡學」及雲林虎尾「饗戀鬆餅」，結合在地食材、專業製程與創新經營模式，展現地方產業多元樣貌。

分署指出，「日安良食」推出「鳳凰尊爵禮盒」，主打酥脆扎實的「鳳凰卷」產品，口味可依需求自由搭配。產品選用在地小農原料，製程強調天然、無人工添加，結合傳統工法與健康理念，口感層次分明，兼具品質與特色，適合作為代表府城的年節送禮選擇。

嘉義民雄火車站周邊的「咖啡學」，由青年創業者透過圓夢計畫投入精品咖啡市場，從生豆挑選、烘焙到沖煮皆自行完成，並採取高品質且平價的經營策略。今年推出限量「春節耳掛咖啡禮盒」，讓民眾於年節期間能輕鬆沖泡、享用精品咖啡，同時滿足企業與個人送禮需求。

雲林虎尾的「饗戀鬆餅」則提供春節走春與親子休憩的消費選擇，由返鄉青年創立，結合餐飲與親子友善空間，設有戶外花園、生態觀賞區及兒童遊戲空間，適合家庭客群於連假期間造訪。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，「微型創業鳳凰」計畫輔導成果的多元面向，透過創業課程、專業顧問輔導及低利週轉金等資源，協助創業者穩健經營、深化品牌特色，也讓在地優質商品與服務能被更多民眾認識。

「饗戀鬆餅」提供春節走春與親子休憩的消費選擇。（圖由雲嘉南分署提供）

