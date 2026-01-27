台鐵228連假開賣飆5萬2117張訂票 「長途自強號」還有位子！

台鐵228連假訂票狀況。（圖由台鐵公司提供）

台鐵公司在今天（27日）0時起，開放今年228連續假期（2月26日至3月2日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成3萬703筆、5萬2117張訂票，東部幹線、西部幹線長途自強號仍有座位。

台鐵公司表示，旅客完成訂票後，請在2天內（含訂票當日）至本公司各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於1月29日上午9時重新釋出。

請繼續往下閱讀...

截至今日上午9時車票預訂概況

一、東部幹線車票預訂概況：

（一）台北往花蓮、台東方向

2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位。

（二）台東、花蓮往台北方向

3月1日，長途自強號各時段仍有餘位。

二、西部幹線車票預訂概況：

（一）台北往高雄方向

2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位。

（二）高雄往台北方向

3月1日，長途自強號各時段仍有餘位。

三、南迴線車票預訂概況：

（一）高雄往台東方向

2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位。

（二）台東往高雄方向

3月1日，長途自強號各時段仍有餘位。

另外，2月26、27及3月1日日加開之實名制列車，將於1月28日（週三）0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法