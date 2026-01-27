為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    重色系倒立水母令人驚豔！林園海洋濕地公園將引水重現10萬大軍

    2026/01/27 10:04 記者洪臣宏／高雄報導
    倒立水母優游。（陳俊強提供）

    天候連日低溫且有陽光，有利於水母快速生長，林園海洋濕地公園倒立水母逐漸增加，且以重色系居多，研判與水中藻類多有關。今年因水位低致水母數量銳減，林園愛鄉協會理事陳俊強表示，正尋求水源挹注，只要確實引入有浮浪幼體的水源，再現十萬大軍水母仍可期待。

    林園海洋濕地公園活招牌倒立水母今年不如預期，迄今才突破百位數，不過目前出現的水母偏重色系，顏色層次豐富且優美，仍讓訪客驚艷。

    陳俊強指出，有浮浪幼體發展，和充足的有機碎屑作為食物來源，才有辦法不斷的橫裂出新的水母。2024年山陀兒颱風過後，養殖廢水無法順利排入海中，只好開挖新的排水通道，水一洩而光，原本裝設的取水馬達，因水位太低，無法再供應養殖廢水進入滯洪池，失去水母再生的契機。

    他說，雖然大量使用地下水進行滯洪池的降溫，不過卻無法持續補充浮浪幼體、浮游生物和有機碎屑，再加上地下水和新設洗水台，假日多人使用的時候，淡水大量補充流入，鹽份瞬間降低，改變水中環境。經多次取樣觀察水中生物的狀況，活動力明顯降低，甚至水螅體數量減少。

    目前幸好停車場附近養殖戶提供的養殖廢水流入，保留充足的活水和鹽份，所以停車場旁的水母雖然延後出現，只要天氣狀態穩定，數量還會持續增加，甚至也會往外擴充到入口處的兩側水池。

    市議員王耀裕邀集高市公園處和林園愛鄉協會會勘，認為根本解決的方法就是直接引入海水，原本希望今年在濕地公園北邊堤防工程施作時，增設一口取水井給濕地公園使用，尚未順利開展，目前希望徵求濕地公園提防已經埋設管線，但是沒有在養殖的養殖戶，租借或轉讓給公園處，另一方案則是以抽取養殖戶排流水引入濕地公園。

    目前的水母偏重色系。（陳俊強提供）

    林園海洋濕地公園倒立水母逐漸增多。（陳俊強提供）

    林園海洋濕地公園又見水母群聚。（陳俊強提供）

