    首頁 > 生活

    台灣燈會「環保亮點」 行動垃圾桶守護整潔

    2026/01/27 10:01 記者蔡宗勳／嘉義報導
    台灣燈會創新環保措施「行動垃圾桶」。（嘉義縣環保局提供）

    台灣燈會創新環保措施「行動垃圾桶」。（嘉義縣環保局提供）

    「光躍台灣．點亮嘉義」2026台灣燈會將於3月3日盛大登場，燈區規劃1座主燈、2大副燈及22個主題燈區，展出超過600件以上作品。預期將吸引絡繹於途的賞燈客，嘉義縣環保局因應人潮，將推出創新環保措施「行動垃圾桶」及「創意造型竹籤回收架」，除減少垃圾桶擺設影響花燈景觀，更可將食用後的竹籤插在稻草人、水豚及刺蝟等創意造型回收架，減少竹籤亂丟，也避免清潔人員受傷。

    環保局表示，以往燈會場區皆會擺設許多垃圾桶及資源回收桶，破壞燈區觀瞻、影響衛生，今年將垃圾桶及資源回收桶集中於流動廁所區域內，統一由專責人員分類、維護環境，會場內也將安排行動垃圾桶專車穿梭服務，讓遊客方便將手中垃圾丟置於專車垃圾桶內，不要再隨地亂丟。

    縣府指出，透過這些貼心又創新的設計，希望每位賞燈民眾都能在乾淨、安全的環境下欣賞燈會美景，同時體驗嘉義的用心與創意，誠摯邀請全國民眾一同來嘉賞燈。

    台灣燈會創新環保措施「創意造型竹籤回收架」。（嘉義縣環保局提供）

    台灣燈會創新環保措施「創意造型竹籤回收架」。（嘉義縣環保局提供）

