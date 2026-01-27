為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「新竹良品」匯聚17家在地品牌 1/29起遠百竹北店展售

    2026/01/27 09:58 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣「新竹良品」展售活動預計29日起到2月8日，將於遠東百貨竹北店7樓登場。資料照。（新竹縣政府提供）

    農曆春節腳步將近，新竹縣「新竹良品」展售活動預計29日起到2月8日，將於遠東百貨竹北店7樓登場，縣內共有17家優質業者共同參與，集結多元且具代表性的在地商品，方便民眾年節採購。

    縣長楊文科表示，「新竹良品」自開辦以來已邁入第5屆，每一屆皆透過嚴謹的徵選機制，挑選縣內具指標性的優質商品彙編成冊，成為推廣在地品牌與年節送禮的重要平台。本次新竹良品展售活動將於1月29日試營運，並於1月30日正式開幕，活動一路展出至2月8日。

    展售期間除規劃多項廠商限定優惠外，民眾於展區單日單次消費累積滿1000元，即可參加抽獎活動，有機會獲得 iPad 及多項家電好禮。此外，活動期間每週六、週日下午將安排精彩表演，活動內容將陸續公布於臉書官方粉絲專頁 「新竹良品・縣上好禮」（ https://reurl.cc/rKqEgZ ）。

    「新竹良品」展售活動集結新竹縣內共有17家優質業者共同參與，方便民眾年節採購。資料照。（新竹縣政府提供）

