為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    海豚故鄉澎湖沙港村 以畫筆彩繪與海豚共舞

    2026/01/27 10:00 記者劉禹慶／澎湖報導
    沙港海豚紀念村彩繪，由社區居民共同完成。（記者劉禹慶攝）

    沙港海豚紀念村彩繪，由社區居民共同完成。（記者劉禹慶攝）

    澎湖海豚故鄉-沙港，由社區居民在沙港社區漁民活動中心共同拿起畫筆，彩繪完成「與海豚共舞的沙港，一起為沙港留下顏色與名字」，為沙港重要的彩繪作品留下「共同註腳」美麗的記憶。

    澎湖縣政府建設處「社區空間營造」競賽中，沙港社區活動中心外牆彩繪由藝術家「鯊魚叔叔」主導創作。「沙港海豚紀念村」以沙港的地理環境與海洋記憶為主題，畫面描繪冬至過後，海豚追逐土魠、白腹魚，游經沙港北方海域的季節性景象，也回應沙港人與海豚之間長時間的互動歷史。

    早年生活困苦，漁民曾因漁獲競逐而捕捉海豚；隨著國際保育觀念興起，沙港亦曾轉向圈養海豚，成為早年澎湖重要的觀光資源之一。在保育意識持續深化下，海豚回歸大海，而沙港也逐漸轉變，以彩繪、泥塑等形式，在村內紀念這段與海豚共生、轉折的歷史。

    沙港社區發展協會理事長曾才發表示，透過居民實際參與彩繪、導讀與手作過程，讓公共藝術與文化行動不只是被觀看的成果，而是成為村民共同參與、共同記憶的文化載體。未來也將持續透過展覽、導覽與社區活動，深化沙港作為「海豚村」的地方特色。除戶外彩繪外，活動亦安排室內導讀與手作課程，由繪本《海豚呢喃：沙港的秘密故事》作者翁沛瑩老師，帶領民眾透過圖像與故事，重新認識沙港與海豚之間的歷史脈絡與情感連結。

    沙港是海豚的故鄉，沙港海豚紀念村紀錄沙港海豚歷史。（記者劉禹慶攝）

    沙港是海豚的故鄉，沙港海豚紀念村紀錄沙港海豚歷史。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播