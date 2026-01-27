高鐵228連假加開80班次列車 1/29週四0時起購票

特別規劃之延後收班車次資訊（均配置2節自由座車廂）。（高鐵公司提供）

今年228和平紀念日共有3天連假，台灣高鐵公司今天（27日）表示，為服務旅客搭乘需求，會從2月26日週四到3月2日（週一）規劃為期5天的「和平紀念日疏運」，期間加開80班次列車（南下36班、北上44班），總計提供902班次列車。

高鐵公司表示，旅客可自1月29日（週四）凌晨零時起，利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票。

高鐵公司表示，和平紀念日疏運期間規劃4班延後收班列車（南下1班、北上3班），最晚至凌晨0時30分抵達端點站。台灣高鐵公司提醒搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，以便到站後直接進站搭車。

此外，疏運期間各車次均配置2至9節不等的自由座車廂，搭乘自由座的旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上自由座資訊，並建議在車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應QR code進站搭車。

和平紀念日疏運期間，台灣高鐵公司仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠。

