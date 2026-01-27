台灣世界展望會攜手企業「紅包傳愛」 助弱勢童訓練羽球全國奪冠

台灣世界展望會每年歲末推動「紅包傳愛」，邀請社會大眾將祝福化為實際行動。（圖由台灣世界展望會屏東辦公室提供）

台灣世界展望會每年歲末推動「紅包傳愛」行動，串聯企業助學紅包資源，實際支持國內弱勢兒少穩定就學與發展興趣，其中來自屏東國小五年級的阿聖，與就讀國小一年級的弟弟、媽媽3人相依為命，在助學金與社工長期陪伴下，不但安心就學，也持續投入熱愛的羽球訓練，在全國賽事中奪下冠軍。

阿聖自小展現對羽球的熱情與天分，媽媽從事清潔工作，微薄收入是家中唯一經濟來源，生活不易，卻始終支持孩子的學習與興趣發展。阿聖加入校隊後幾乎天天訓練，媽媽全力配合教練安排的作息與飲食，下班後仍趕到球場陪伴孩子，「孩子運動量大，我會準備滷蛋和小點心幫他補充體力。」她笑說，一家3口不是在訓練路上，就是在訓練場上，從不缺席任何一場比賽。訓練過程中，球拍等耗材負擔沉重，台灣世界展望會從阿聖國小一年級起，就透過助學金與持續關懷陪伴他穩定學習。

請繼續往下閱讀...

經年累月努力，阿聖在2025港都群岳盃全國羽球分齡錦標賽拿下國小五年級男雙冠軍，更榮獲2025全國青少年羽球錦標賽年度總排名第一名，傑出表現獲展望會「兒少發展優異表現獎勵金」肯定。「真的很謝謝展望會，幫我們分擔很大的壓力，孩子才能安心讀書、繼續打球。」阿聖媽媽說。

台灣世界展望會表示，每年歲末推動的「紅包傳愛」行動，邀請社會大眾將祝福化為實際行動，陪伴弱勢兒少逆境向上，多年累積的正向故事吸引企業持續以「助學紅包」回應孩子最迫切的學習與成長需求，這些資源將實際投入孩子的註冊費、學習所需、才藝與潛能培育及家庭支持中，透過社工長期陪伴，確保每一份捐款都用在最需要的地方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法