    首頁 > 生活

    向傳奇致敬！春藝草地音樂會3/7登場 高市交重現《神鬼奇航》史詩配樂

    2026/01/27 09:32 記者蘇福男／高雄報導
    2026高雄春天藝術節電影草地音樂會，高雄市交響樂團將現場演奏電影《加勒比海盜：神鬼奇航—鬼盜船魔咒》的經典配樂。（高市文化局提供）

    2026高雄春天藝術節電影草地音樂會，3月7、8日將在高雄市立美術館草坡熱鬧登場，高雄市交響樂團將現場演奏克勞斯・巴德爾（Klaus Badelt）與漢斯・季默（Hans Zimmer）為電影《加勒比海盜：神鬼奇航—鬼盜船魔咒》量身打造的經典配樂，精彩可期。

    《加勒比海盜：神鬼奇航：鬼盜船魔咒》電影改編自迪士尼樂園經典遊樂設施「加勒比海盜」，由強尼・戴普（Johnny Depp）精湛詮釋傑克・史派羅船長一角，影片23年前上映，即在口碑與票房上締造亮眼成績，並創下紀錄，獲得奧斯卡金像獎®多項提名，包括最佳男主角、最佳化妝與髮型設計、最佳混音、最佳音效剪輯及最佳視覺效果，並於英國電影學院獎嶄獲獎項，在全球影壇大放異彩，是影壇史上最賣座的海盜電影之一。

    電影配樂更是〈加勒比海盜 神鬼奇航〉系列享譽全球的重要靈魂，由榮獲奧斯卡獎®與葛萊美獎®的作曲家漢斯・季默及其製作團隊，為整個系列打造氣勢磅礡、主題鮮明的音樂語彙，透過銅管樂器和管弦編制，全面提升冒險電影配樂的冒險、史詩格局。

    這場春藝電影草地音樂會，高市交將於大銀幕同步放映電影的同時，現場演奏經典不朽的配樂，KSO以年輕、充滿活力且勇於跨界著稱，兼具古典深度與多元創新，期盼在電影草地音樂會為觀眾帶來一場視聽震撼的音樂盛宴，向這部不朽的冒險傳奇致敬，購票可洽OPENTIX售票網。

