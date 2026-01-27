從裝修創業到公益 余秉豐設「幸福推手協會」用木藝翻轉弱勢生

余秉豐（右）藉室內裝修工程專業，推動「幸福點點木作屋」培力計畫，幫助青少年學子。（台灣幸福推手全人關懷發展協會提供）

台灣幸福推手全人關懷發展協會創辦人余秉豐自童年熱愛木藝，專科畢業後，深耕裝修工程領域20多年，創業有成後並投入公益，推動「幸福點點木作屋」培力計畫，教授弱勢者木工技能，幫他們建立自信、學習自立，也在教育現場打造仿真模型，推動反毒，讓關懷、溫暖落地，余秉豐說：「專業不應只是謀生工具，更可以是翻轉人生的鑰匙」。

余秉豐表示，幸福推手協會主要著力於弱勢族群的木作技能培力，第一線服務對象多為青少年學子與需要陪伴支持的年輕族群，透過系統化的木作課程與實作歷程，讓青少年在專注投入、反覆練習與完成作品的過程中，逐步累積可實際運用的技能，也學習面對挫折、調整情緒，建立自信與正向的生活連結。他回憶，服務過程曾有1位受虐孩子在製作木箱鼓時，起初倍感防備，但完成作品時就喊說「開心！」那一刻，木藝彷彿具有安定情緒與找回力量的神奇魔力。

請繼續往下閱讀...

余秉豐在教育現場也發現反毒教育的急迫需求，瞭解到許多高風險行為常與情緒壓力、挫折經驗有關，因此，他在校園反毒與教育行動上，將「情緒管理」融入課程，讓青少年學習在壓力情境下做出更安全的判斷，而非以藥物作為逃避管道，並依新興毒品樣態，研發「仿真模型」教材，將抽象風險具象化，提升學生警覺與判斷力，他說，這套教材已推廣至多所學校與社福機構，成為反毒教育的強力後盾。

新北市青年局設置新北青創三重社會創新基地，幸福推手協會指出，進駐基地後，透過青年局與輔導團隊的協助，基地不僅只是辦理課程的空間，更協助對接公部門與企業網路，讓「陪伴式支持」成為可持續的社會影響力。

青年局表示，基地專注支持以「永續發展」與「社會影響力」為目標的新創團隊，導入經營診斷、顧問輔導、主題式培力工作坊及影響力講座等完整輔導機制，未來將提供進駐團隊參加國內外展會、競賽與申請認證等補助資源，擴大社會及商業影響力。

台灣幸福推手全人關懷發展協會進行偏鄉教育關懷，教導學子木作技能培力。（台灣幸福推手全人關懷發展協會提供）

余秉豐（左1）指導少年木作培力課程。（台灣幸福推手全人關懷發展協會提供）

台灣幸福推手全人關懷發展協會參考警政資料，研發「仿真模型」教材。（台灣幸福推手全人關懷發展協會提供）

台灣幸福推手全人關懷發展協會在校園進行反毒宣導。（台灣幸福推手全人關懷發展協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法