    首頁 > 生活

    週末季風再增強！ 氣象粉專：水氣增多、日夜溫差大

    2026/01/27 12:39 即時新聞／綜合報導
    氣象粉專天氣風險指出，今、明兩天濕冷；週四、週五回溫放晴；週末又轉濕冷。（資料照）

    中央氣象署預報，今天（27日）北部及東北部氣溫下降，北部及東半部有局部短暫雨，中南部有零星短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今、明（28日）兩天濕冷，週四（29日）、週五（30日）回溫放晴，週末再轉濕冷；本週各地皆須留意日夜溫差較大。

    天氣風險分析師黃國致今天上午在臉書貼文中表示，今天起東北季風增強，北台灣氣溫明顯下降，週三（28日）為這波冷空氣最強的時候，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。台灣周邊水氣偏多，中部以北及東北部地區容易有局部短暫陣雨，週二晚間至週三清晨，大台北山區、基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生。

    氣溫方面，北部及宜蘭地區高溫約15至20度，低溫下探 13至15度；中部及花蓮地區高溫約20至25度，低溫約11至17度；南部及台東地區高溫約23至27度，低溫約14至18度。北台灣濕冷，中南部早晚亦冷。

    黃國致說，週四至週五各地轉為多雲到晴的穩定天氣，僅基隆北海岸、東部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣溫方面，白天氣溫回升，北部及宜蘭地區高溫回升至19至21度，中南部及花東地區高溫更達24至26度；夜晚清晨仍偏冷，北部及西半部地區有14至17度低溫發生機率，中南部地區日夜溫差仍大。

    黃國致分析，週六（31日）晚間另一波東北季風再增強，預計持續影響至下週二（2月3日）。週末期間台灣周邊水氣增多，北部、東部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲天氣；下週一（2月2日）水氣減少，僅迎風面地區仍有降雨，其他地區轉多雲到晴天氣。

    氣溫方面，北部及東北部高溫降到17至19度，中南部及花東地區高溫略降1至2度；夜晚清晨北部及東北部感受較涼，西部日夜溫差大。

