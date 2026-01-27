為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄榮家「尋夢園」啟用 高市議員李雅芬︰對在地長輩溫暖的承諾

    2026/01/27 09:01 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員李雅芬肯定高雄榮家尋夢園的規劃設計。（記者王榮祥翻攝臉書）

    高市議員李雅芬肯定高雄榮家尋夢園的規劃設計。（記者王榮祥翻攝臉書）

    高雄榮家「尋夢園」正式啟用，96床單人套房、AI零接觸監測，高市議員李雅芬認為這不只是一棟建築，更是對在地長輩一份最溫暖的承諾。

    李雅芬表示，隨著台灣邁入超高齡社會，失智照護是每個家庭都可能面臨的課題，許多家屬最揪心的，往往是擔心長輩在視線之外發生意外，或是照護壓力讓愛變成負擔。

    李雅芬進一步提到「尋夢園」規劃設計，真正做到了「智慧與人性」的結合，包括AI零接觸監測，長輩不需要穿戴冰冷的設備，透過系統就能即時感知生命徵象，共96床單人套房，讓每一位長輩都擁有獨立、溫暖的空間，就像住在自已家一樣自在。

    她強調更重要的是在地安老，讓高雄老人家不需要遠離熟悉的家鄉，就能享有全國金牌級的專業照護。

    李雅芬指出，看到退輔會主委嚴德發主委、高市府祕書長郭添貴及各界先進齊聚一堂，深深感受到「一件事，大家一起做」的力量，中央資源加上地方執行力，正在把高雄打造為一座長者安心、家屬放心的幸福城市。

    李雅芬與退輔會主委嚴德發討論照顧長輩事宜。（記者王榮祥翻攝臉書）

    李雅芬與退輔會主委嚴德發討論照顧長輩事宜。（記者王榮祥翻攝臉書）

    高雄榮家尋夢園啟用，圖為榮家長輩活動場景。（記者王榮祥翻攝官網）

    高雄榮家尋夢園啟用，圖為榮家長輩活動場景。（記者王榮祥翻攝官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播