馬路變溜冰場！農耕機巨輪夾帶田土上路 台東警將溯源開罰

目前正值耕耘季節，耕耘機在田間忙碌，警方呼籲駕駛要清乾淨再上路。（記者黃明堂攝）

目前正值繁忙的農耕時節，田間耕耘機等大型農機具從田間駛出時，厚重的輪胎與車身往往挾帶大量濕滑泥塊，一旦這些泥巴掉落在柏油路上，便會形成一片如冰面般濕滑的「陷井，讓後方經過的騎士或駕駛人措手不及，極易導致打滑摔車。台東縣警局關山分局除了溯源開罰，也向農機業者提倡「一停、二清、三慢行」的操作守則。

「原本好端端的路，幾塊泥巴掉下來就變成溜冰場，真的嚇死人！」不少機車族在農忙期都曾感受過這種驚魂時刻。針對此類隱患，關山警察分局提醒，車輛若造成泥濘掉落、污染道路，將違反道路交通管理處罰條例第30條，最高可開罰6000元。警方目前已加強農忙重點路段巡邏，將透過路面留下的泥跡溯源追查，對於不負責任的「投機」行為絕不寬貸。

為了確保大家都能平安度過農忙期，警方除了祭出罰單，更提倡「一停、二清、三慢行」的操作守則。農友在開車離開田埂進入一般馬路前，應先停車並利用刮板或木棍，將輪胎縫隙中的大塊泥土清除，確保車身乾淨後再上路。這小小的舉動，不僅能避免罰單，更是對鄰里生命安全的重大保障。

此外，考慮到農機具體積龐大，路邊裝卸或維修時容易擋住後方視線，關山警察分局特別推出「三角錐免費出借」服務。即日起，農友只需前往各轄區分駐所或派出所登記，就能借用醒目的警示三角錐，放置於車後方提醒來車提前減速。警方誠摯呼籲，農忙雖辛苦，但安全才是回家唯一的路，希望農友多加利用這項便民服務，共同守護交通平安。

稻田附近馬路常見大片泥土從耕耘機輪胎掉落，相當危險。（記者黃明堂攝）

