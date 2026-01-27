3波冷空氣接力來襲！ 吳德榮：冷暖交替、天氣多變

氣象專家吳德榮指出，今天東北季風南下，北部轉有雨，氣溫逐漸下降。（資料照）

中央氣象署預報，今天東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區及離島有零星短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天東北季風南下，北部轉雨、氣溫漸降；週末另一波冷空氣南下，須留意冷暖交替、多變的天氣。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄表示，最新（1月26日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天東北季風逐漸南下，氣溫漸降，北台灣愈晚愈冷；北部雲量多、降雨機率逐漸提高，東半部轉有局部短暫雨，中南部影響小為多雲時晴。

吳德榮說，明天北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，北台灣偏涼微冷；週四（1/29）至週六（1/31）各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，氣溫逐日回升。這波冷空氣以符合「東北季風」的機率最高，週三晚間、週四清晨氣溫降至最低時，台北測站約15度左右，但本島平地最低氣溫仍可降至11度左右。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，週六晚間另一波冷空氣南下，北部雲量增多，東半部轉有有局部雨；下週日（2/1）、週一（2/2）冷空氣影響，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，北台灣偏涼微冷。

吳德榮指出，下週二（2/3）至週四（2/5）冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，但輻射冷卻影響早晚氣溫低，日夜溫差大。下週三（2/4）、週四的清晨，台北測站有短暫降至14度、觸及「大陸冷氣團」定義的機率。吳德榮提醒，兩波冷空氣雖不強，仍帶來冷暖交替、多變的天氣。

