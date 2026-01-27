為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    01/27 各報重點新聞一覽

    2026/01/27 06:58
    立法院仍未將1.25兆元國防特別條例付委，國防部長顧立雄示警，美國、民主友盟夥伴對我國是否有自我防衛決心，「都會有嚴重問號產生」。（記者羅沛德攝）

    自由時報

    藍白又擋1.25兆軍購 顧立雄：美盟對我國「會有嚴重問號」

    一．二五兆元國防特別條例當中已有五項採購完成知會美國國會程序，立法院仍未將此案付委，國防部戰規司司長黃文啓昨指出，預估近期就會拿到採購發價書，如未能在四十五天時限內處理，恐需再重新走一次長達八個多月的程序；國防部長顧立雄示警，若無法如期完成發價書簽署，導致採購程序要重來，國軍戰力提升可能會受到嚴重延宕，美國、民主友盟夥伴對我國是否有自我防衛決心，「都會有嚴重問號產生」。

    台商吸收政院前科長當共諜 檢求刑10年

    台商鄭明嘉赴中經商遭吸收成共諜後，涉鎖定退休赴中從事教職的前行政院公共關係科長胡鵬年，以續聘教職「威逼利誘」，將胡納為下線後企圖替中共吸收我國政治人物；高檢署昨依違反國安法中的為中國發展組織罪嫌起訴兩人，並對鄭求刑十年。全案移審後，高等法院裁定兩人羈押禁見三個月。

    停電事故13年減7成 台電全國饋線自動化 復電更快速

    台電昨指出，近年來配電系統改善有成果，整體配電事故從二〇一二年的二．一萬件高峰，降至去年的六一九一件，減少七成，其中鳥獸及樹木碰觸事故從四〇七三件降至一七七二件，降幅五十六．五％。此外，全國饋線去年完成自動化建置，由系統主動偵測並隔離故障區間，五分鐘內恢復非故障區間用戶電力，較傳統搶修快十倍，大幅提升復電效率。

    聯合報

    民眾黨團提軍購草案 上限4千億

    行政院去年提出預算規模一點二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在野黨立委不滿政院版條例草案內容含糊，預算編列有浮濫之嫌，並要求賴清德總統先赴立院報告，因此多次封殺。民眾黨立法院黨團昨天先推自提黨版，明定預算總額上限為新台幣四千億元，採一年一期方式編列。

    近8成高中生、5成國小生化妝 民團籲制定選購指引

    在韓流、韓劇等流行偶像和社群網紅影響下，愈來愈多青少年追求「完美外型」，一項「兒少化妝品使用行為」網路調查發現，超過一成的受訪者在七歲前就使用過化妝品、近七成受訪青少年使用過化妝品，其中，高中職學生近八成，就連國小學生也近五成，化妝文化已成眾多兒少的日常。

    中國時報

    專家預測 川普任內 中美將簽第四公報

    美國總統川普計畫4月訪問大陸，大陸國家主席習近平據稱也會在今年稍晚訪美。當川、習再次會面時，雙方對台灣議題的表態將備受矚目。美國知名國際關係學者艾利森（Graham Allison）預期，川普任內將會出現「中美第四公報」，而且這份公報的約束性可能比以往更強。

    傳美日聯手干預匯率 日圓急升

    日圓兌美元匯率26日快速升值，日股昨日大幅下挫，出口類股遭遇拋售壓力，日經指數盤中一度暴跌逾1100點。市場關注美日當局可能聯手干預匯市的動向，相關訊號引發投資人對「廣場協議2.0」的聯想。

    台商鄭明嘉自2016年起擔任中共統戰部轄下外圍組織幹部。（記者楊心慧攝）

    台電全國饋線去年完成自動化建置，由系統主動偵測並隔離故障區間，五分鐘內恢復非故障區間用戶電力，較傳統搶修快十倍，大幅提升復電效率。（資料照）

